Konstanz Konstanz könnte weiterhin ein 360-Grad-Bild zur Konzilszeit bekommen

Der Künstler Yadegar Asisi hat weiter Interesse: Das riesige Panorama-Bild von Konstanz zur Konzilszeit ist noch nicht gescheitert. Doch langsam wird dem Investor die Zeit knapp.

Das antike Rom zu der Zeit, als das Christentum groß wurde. Das historische Wittenberg in dem Moment, als Martin Luther seine 95 Thesen an die Türe der dortigen Schlosskirche anschlägt. Und dazwischen Konstanz, wo gerade ein Ereignis der Weltgeschichte stattfindet und das zum Schauplatz ebenfalls eines Wendepunkts wird. Diese Idee, sagt Wolfgang Scheidtweiler, fasziniert den Berliner Künstler Yadegar Asisi noch immer. Und ihn, den Investor, offenbar auch: Die Idee eines 360-Grad-Rundbildes sei für ihn noch nicht gestorben, sagt der Pforzheimer Hotelier und Geschäftsmann.

Ein Asisi-Panorama in Konstanz zu errichten, hält nicht nur er weiterhin für eine gute Idee. Eric Thiel, der Chef der neuen Marketing und Tourismus Konstanz, spricht sich auf Nachfrage ausdrücklich für den Bau aus: "Das wäre eine großartige Ergänzung für das Angebot hier", sagt er. Norbert Henneberger, Bereichsleiter für den Tourismus, sieht in einer Panorama-Ausstellung eine wichtige Möglichkeit, um auch in der Nebensaison den Stadtbesuchern etwas Einmaliges zu bieten. Auch Baubürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn sagt, er setze sich weiter für eine Verwirklichung des Vorhabens ein.

Scheidtweiler kommt es allerdings darauf an, dass es in Konstanz "kein Ja, vielleicht und kein Ja, aber, sondern eine klare Zustimmung gibt." Gerne sei er bereit, bei der Frage der Architektur für das Gebäude mit dem Gestaltungsbeirat zusammenzuarbeiten. Für den Standort an der Schänzlebrücke könne er sich einen markanten Bau gut vorstellen, so Scheidtweiler. Gerade die Frage, ob ein bis zu 40 Meter hohes Bauwerk an der Stelle angemessen ist, hatte sich zuletzt die Debatte entzündet. Der vorgeschlagene Alternativ-Standort beim Großparkplatz auf der anderen Seite der Reichenaustraße ist inzwischen verworfen – dort plant die Stadtverwaltung ausdrücklich ohne einen Bau für ein Rundpanorama.

Wolfgang Scheidtweiler will nun vor allem ein klares Signal aus der Heimatstadt seiner Ehefrau: Für sich und den Künstler sagt er: "Wir würden das Panorama nach wie vor gerne machen, aber dafür wollen wir ein klares und einhelliges Ja aus Konstanz." Noch sei das Zeitfenster offen, aber wenn die neue Ausstellung an das Konziljubiläum anknüpfen solle, wolle er vor den Sommerferien entscheiden, ob er und Yadegar Asisi die Pläne weiter verfolgen. Immerhin hätten auch andere Städte bereits Interesse angemeldet.