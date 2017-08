Konstanz Konstanz bereitet sich auf die große Wahl vor

In 31 Tagen wählen die Deutschen einen neuen Bundestag. In Konstanz gibt es kleine Veränderungen bei den Wahlbezirken. Stimmberechtigt sind aktuell rund 62 000 Bürger.

So langsam laufen sich die Kandidaten warm, ringen die Parteien um jede einzelne Stimme. Am 24. September entscheiden die Bürger, welche Partei den Regierungsauftrag erhalten soll und indirekt darüber, wer das Land künftig als Bundeskanzlerin oder -kanzler führen wird. In den Kommunen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Seit geraumer Zeit steht im Konstanzer Rathaus Katja Bernhard an der Spitze der Projektgruppe Wahlen. Sie und ihr Team haben derzeit alle Hände voll mit der Ausgabe der in dieser Woche angelaufenen Briefwahlunterlagen und der Organisation der Wahllokale zu tun. Vier Stimmbezirke haben sich gegenüber der Landtagswahl im vergangenen Jahr geändert.

Auf Grund von Renovierungs- und Sanierungsarbeiten in und an Gebäuden musste die Projektgruppe für vorübergehenden Ersatz sorgen. Konkret betrifft das die Stimmbezirke 21, 22, 30 und 51, genauer gesagt: Wer bislang im Kinderhaus Löwenzahn seinen Wahlschein in die Urne geworfen hat, muss das am Sonntag, 24. September, zwischen 8 und 18 Uhr im Kinderhaus St. Suso (barreriefrei über Rampe) tun. Wegen der großen Erneuerung des Kinderkulturzentrums (Kikuz) müssen die Wähler in das Kinderhaus St. Gebhard (ebenerdig) ausweichen, jene vom Petrus-Kindergarten auf das Familienzentrum Stockacker (nicht barrierefrei, Treppe). Der Kindergarten St. Martin wird durch das Gemeindezentrum St. Martin (ebenerdig) ersetzt. Wo die Wähler jeweils ihre Stimme abgeben müssen, steht auch auf der Wahlbenachrichtigung vermerkt.

Katja Bernhard hat für die Gesamtstadt, Stand von Montag, 61 790 Wahlberechtigte in den Listen stehen. Hinzu kämen etwa 500 Konstanzer, die sich derzeit im Ausland aufhalten, erklärt die Leiterin der Projektgruppe. Weil sich aber jederzeit etwas ändert, müssen die Mitarbeiter im Rathaus das Wählerverzeichnis stets überprüfen und aktualisieren. Rund 550 Wahlhelfer werden am 24. September im Einsatz sein. "Wir haben so gut wie alle zusammen", erklärt Katja Bernhard.