Konstanz Konstanz arbeitet an mehr Transparenz

Andere Städte stellen Datensätze aus der Verwaltung schon länger zur freien Verfügung. Konstanz will nachziehen – nur wie, ist die Frage.

Luftgüte, Verkehrsdichte, aktuelle Positionen von Bussen: Jeden Tag werden in der Konstanzer Stadtverwaltung Daten verarbeitet, die dem Alltag der Konstanzer Bürger entstammen. Viele dieser Informationen werden gemessen und gespeichert – und bleiben dann irgendwo auf einem Verwaltungscomputer liegen oder verschwinden im Aktenschrank. Dabei besteht an vielen Daten und deren Veröffentlichung ein großes öffentliches Interesse – für die Bürger slebst, aber auch für Personen aus Wirtschaft, Wissenschaft und zivilgesellschaftlichen Organisationen. Zwei Drittel der Deutschen wünschen sich eine transparentere Regierung, die offener mit ihren Daten umgeht, zeigte eine 2010 erhobene Umfrage der Gesellschaft für Sozialforschung forsa. Nicht zuletzt würden die Bürger der Verwaltung so mehr Vertrauen schenken.

"Open Data" heißt das Stichwort, das Ämter in ganz Deutschland beschäftigt, auch das Konstanzer Rathaus. Gemeint ist, dass die Kommune ihre behördlichen Statistiken und Datenerhebungen im Internet kostenlos zur Verfügung stellen. So soll die Arbeit von Politik und Verwaltung "offener, transparenter, partizipativer und kooperativer" gestaltet werden, hieß es zuletzt im Juli auf einem Dialogtag der Stadt Konstanz zum Thema Open Government. Jetzt wollen die Fraktionen der Freien Grünen Liste, der SPD und des Jungen Forums das Thema „Open Government und Data Strategie“ in der nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses behandeln. Und darüber sprechen, wie die Theorie des Dialogtags in die Praxis umgesetzt werden könnte – und was das kostet. Konkret geht es auch darum zu klären, welche rechtlichen Einschränkungen es gibt, auf welchem Portal und in welcher Form die offen zugänglichen Daten gebündelt zur Verfügung gestellt werden könnten und wie diese Datensätze gepflegt und aktuell gehalten werden.

Im Rahmen des Dialogtags sei deutlich geworden, "dass es einer gesamtheitlichen Strategie und einer Koordination bedarf, um einen kulturellen Wandel in der Verwaltung zu unterstützen", heißt es in dem Antrag der Stadträte Stephan Kühnle (FGL) Jan Welsch (SPD) und Thomas Buck (JFK).

In Deutschland ist vor allem das Projekt "Open Data Hamburg" bekannt. Die Hansestadt bietet auf einer Internetseite Datensätze aus unterschiedlichen Bereichen wie Bevölkerungsentwicklung, Justiz, Gesundheit, Soziales, Transport und Verkehr oder Umwelt und Klima an. Aber auch kleinere Städte wie Moers am Niederrhein verfolgen die Idee des "Open Government" bereits in der Praxis. Die Stadt stellt auf der Internetseite www.offenesdatenportal.de alle Datensätze, zum Beispiel aus den Bereichen Familie, Verwaltung und Tourismus, zur freien Verfügung. So kann jeder beispielsweise einsehen, wie viele Bußgelder die Stadt im Jahr 2016 eingenommen hat, sortiert nach Tag, Uhrzeit und Tatort.