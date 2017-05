Konstanz Konstanz: Sport und Musik im harmonischen Einklang

Für die neue HSG-Hymne arbeiten HSG und Philharmonie eng zusammen. Beide Seiten erhoffen sich neue Impulse. Am kommenden Sonntag folgt dann das große Familienkonzert .

Musik und Sport. Klassik und Handball. Eine Liaison der besonderen Art. Was zunächst seltsam anmutet, wird bei näherem Hinschauen zu einer logischen Partnerschaft. „Wir haben mehr Gemeinsamkeiten als man sich vorstellen kann“, sagt Beat Fehlmann, der Intendant der Südwestdeutschen Philharmonie, die am Sonntag in Zusammenarbeit mit der HSG Konstanz und dem Jungen Theater Konstanz das erste Schänzlekonzert durchführen wird: Um 15 Uhr wird das Konzert „Eine Reise um die Welt“ gespielt, ein Mitmachkonzert für die ganze Familie.

„Wir sind beide Bundesliga“, sagt HSG-Präsident Otto Eblen. „Wir im Handball, die Philharmonie in der Klassik. Wir wollen den Kuchen in der Stadt nicht nur teilen, sondern gemeinsam vergrößern.“ Beat Fehlmann nickt bei diesen Worten. „Wir Musiker können bei den Sportlern sehr viel abschauen“, erklärt er. „Beispielsweise die Art und Weise, wie Otto Eblen mit seinem Netzwerk arbeitet. Das ist vorbildlich.“ Eblen selbst schätzt die Geradlinigkeit und die Professionalität, die die Musiker an den Tag legen. „Man spürt, dass sie mit jeder Faser Profis sind.“

Da am Abend zuvor die Konstanzer Welten in der Schänzlehalle stattfinden, können sich die Protagonisten der Technik und des Knowhows der Handballer bedienen. 150 freiwillige Helfer sowie die technischen Voraussetzungen der Agentur a2r:media, die ungewöhnlich ist für ein solches Konzert, sollen für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Außerdem erwarten die Veranstalter mit rund 1500 Gästen einen Zuschauerrekord für ein Konzert der Philharmoniker.

Sowohl die HSG Konstanz als auch die Philharmonie definieren sich als Dienstleister und Repräsentanten der Stadt. Je besser sie sich verkaufen, desto positiver die Werbung. „Wir wollen unsere Schneckenhäuser verlassen und weitere Interessenten ansprechen und für uns gewinnen“, erzählt Otto Eblen. Die Formel ist ganz einfach: Die Handballer wollen das bisher exklusive Klassikpublikum zu ihren Spielen locken, während die Musiker den einen oder anderen Handball-Fan gewinnen wollen. Eblen: „Wir besitzen beide mit den künstlerischen und sportlichen Aktivitäten eine große Dynamik und eine große Strahlkraft, die weit über die Grenzen der Region hinaus wirkt.“

Neben dem Schänzlekonzert am Sonntag ist die gemeinsame Intonierung der HSG-Hymne ein weiteres Produkt der Partnerschaft. Intendant Beat Fehlmann und Eventmanagerin Andrea Riegel von a2r:media eruierten, dass den Handballern ein emotionales Einlaufszenario wie bei den Fußballern fehlte. Mit der Unterstützung des Chor- und Orchesterleiters Wolfgang Mettler wurde die HSG-Hymne geboren, die fortan bei jedem Heimspiel von Fans und Spielern inbrünstig gesungen wird. Im Video zu den Aufnahmen ist zu beobachten, wie nach den vorsichtigen ersten Berührungen zwischen Musikern und Sportlern Hürden abgebaut werden. „Meine Musikerinnen waren begeistert, als sich ein Handballer plötzlich das Trikot auszog“, berichtet Beat Fehlmann schmunzelnd.

Ein Unterschied zwischen den Institutionen ist die Vorhersehbarkeit der Ereignisse. Während niemand überrascht sein dürfte, dass Beethoven in seiner Neunten Symphonie am Ende noch einmal die erste Zeile der ersten Strophe aufgreift und die Freude, den schönen Götterfunken zum letzten Mal auflebt, so ist der Ausgang eines Handballspiels stets unplanbar. „Doch auch bei uns ist jedes Konzert einzigartig“, sagt Fehlmann.



Handball und Musik

Musiker und Handballer haben während der Zusammenarbeit für die HSG Hymne viele Gemeinsamkeiten entdeckt. HSG-Präsident Otto Eblen skizziert diese Parallelen: