Konstanz Konstanz: Faustschläge durch das geöffnete Fahrerfenster

Aggressiver Rollerfahrer lässt seinen Unmut über einen hupenden Autofahrer mit einer Tracht Prügel freien Lauf

Durch das geöffnete Seitenfenster hat ein Rollerfahrer am Montag, gegen 13.30 Uhr, einen auf der Europastraße auf der Linksabbiegespur in Richtung Gartenstraße an der roten Ampel wartenden Autofahrer mehrfach in das Gesicht geschlagen. Zuvor wurde der Autofahrer von dem Roller im Kreisverkehr der Reichenau-/Oberlohnstraße aus seiner Sicht in gefährlicher Weise überholt, weshalb er hupte. Dies dürfte den Rollerfahrer derart in Rage versetzt haben, dass er dem Autofahrer folgte, ihn durch das geöffnete Fenster angeschrien und geschlagen hat. Anschließend fuhr der etwa 18 bis 20 Jahre alte Rollerfahrer mit seinem roten Motorroller in Richtung Grenzübergang davon. Der als schmächtig beschriebene Rollerfahrer sprach gebrochen Deutsch und trug einen silberfarbenen Jethelm. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 07531/995-0.