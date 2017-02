Konstanz Konflikt eskaliert: Proteste gegen Shisha-Bar Bounce in Konstanz

Im Konstanzer Gewerbegebiet eskaliert der Konflikt ums Bounce. Ein Bürger versucht sogar, die Gaststättenerlaubnis zu kippen.

Im Industriegebiet spitzt sich der Konflikt um die Shisha-Bar Bounce zu. Erst hagelte es Lärmbeschwerden von Anwohnern, nun will ein Nachbar durch Widerspruch den gesamten Gaststätten-Betrieb in Frage stellen. Dabei stellte das Amtsgericht erst kürzlich in einer Verhandlung über einen der Bußgeldbescheide wegen Lärms fest: Halten sich die Betreiber an die umfangreichen Auflagen, dürften die Interessen der Anwohner nicht wesentlich beeinträchtigt sein.

Dass es überhaupt im Herzen des Gewerbegebiets zu so einem massiven Konflikt mit Nachbarn kommen kann, hat mit der historisch gewachsenen Struktur zu tun. Zwischen Carl-Benz- und Fritz-Arnold-Straße haben nach Angaben von Andreas Napel, Chef des Baurechtsamts, 1024 Bürger ihren Hauptwohnsitz – ungewöhnlich viele für ein Areal, das vor allem dem Gewerbe dienen sollte.

Seit der Eröffnung viele Klagen wegen Lärm

Formal handelt es sich beim Bounce (englisch für Hüftschwung) um eine Gaststätte (keinen Tanzbetrieb) im Gewerbegebiet, die freitags und samstags bis drei Uhr, an den anderen Tagen bis zwei Uhr öffnen darf. Die Shisha-Bar, in ihr wird das Rauchen von Wasserpfeifen angeboten, in der Rudolf-Diesel-Straße ist aufwändig gestaltet, mit weißen Sofas, Lichteffekten, Wasserspielen, Bögen als Raumteiler und DJ-Pult. Viele Anwohner betrachten den Betrieb vor allem als Störquelle in ihrem Quartier, in dem sie bisher zumindest über Nacht mehr Ruhe gehabt haben dürften als manche Bewohner der Altstadt. Früher war im Gebäude des heutigen Bounce eine überdachte Minigolf-Anlage untergebracht. Mit der hatten die Anwohner kein Problem, sagen sie gegenüber dem SÜDKURIER.

Seit Eröffnung des Bounce vor etwa einem Jahr reißen die Klagen über Lärm durch Musik, Lärm durch Gäste beim Kommen und Gehen, Lärm durch anfahrende Autos sowie Belästigungen durch Besucher nicht ab. Es gab schon einige runde Tische beim Oberbürgermeister, an denen die Konflikte ausgeräumt werden sollten. Seit Juni des vergangenen Jahres gibt es eine ganze Latte an Auflagen zum Schutz der Nachbarn. Der Schallpegel im Raum ist im Normallfall auf 75 Dezibel beschränkt. Für tieffrequente Geräusche gibt es eine weitere Grenze. Ein technisches Gerät sorgt nachweislich dafür, dass die Werte auch eingehalten werden. Einmal im Monat sind Sonderveranstaltungen möglich, dann darf es auch etwas lauter sein. Aber, und das bestätigte ein Experte während der jüngsten Verhandlung vor dem Amtsgericht: Nach außen dringe kein Musiklärm, wenn, wie vorgesehen, im Hauptraum Fenster und Türen geschlossen bleiben und nur durch den Haupteingang, der durch einen Windfang abgesetzt ist, die Menschen kommen und gehen.

"Es darf gar nicht so weit kommen, dass Leute anrufen müssen."

Ordner im Freien sollen zudem dafür sorgen, dass sich Gäste leise verhalten und die Ankömmlinge mit den Autos zu den Parkplätzen des Bounce lotsen. Diese liegen nicht direkt am Gebäude, der Platz dort ist schon seit langer Zeit für andere Zwecke vergeben, sondern an benachbarten Büro-Häusern. Anwohner haben Zweifel, ob das Bounce überhaupt genügend Park-Plätze zur Verfügung stellt. Andreas Napel vom Baurechtsamt widerspricht. Die baurechtliche Norm sei erfüllt. Freilich könne die tatsächliche Nachfrage größer sein.

Vor Gericht wurde festgestellt, dass es Fälle gab, in denen die Auflagen nicht eingehalten wurden, und es so zu Belästigungen kam. Ismail Coban, der zusammen mit seinem Bruder das Bounce betreibt, bekräftigte, er werde alles versuchen, um Wiederholungen zu verhindern. Er habe sich immer bemüht, Anwohnern die Hand zu reichen, und auch seine Handynummer heraus gegeben, damit sie ihn bei Problem direkt ansprechen könnten. Die Richterin schlug ihm eine Alternative vor: "Es darf gar nicht so weit kommen, dass Leute anrufen müssen." Coban griff ihren Vorschlag von einer Betriebsversammlung auf. Er werde alle Mitarbeiter zusammentrommeln und auf die Auflagen hinweisen. Er werde ein Schriftstück entwerfen und jeden unterschreiben lassen, welche Kriterien es zu beachten gebe. "Ich bin immer kooperativ", sagt Coban. Er habe Sorge, dass sie ihm "den Laden dicht machen" oder die Zahl der Sonderveranstaltungen einschränken. Die Entscheidung über die Widersprüche liegt beim Regierungspräsidium in Freiburg.



Keine Tanzlokale im Unterlohn erlaubt