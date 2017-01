Konstanz Kommunale Leistungsschau beim Konstanzer Bürgerempfang

Der Einladung von Oberbürgermeister Uli Burchardt folgten am Sonntag rund 750 Konstanzer. Sie kamen zu seinem vierten Bürgerempfang, dem ersten im neuen Bodenseeforum. Die Gäste erfuhren, wie ihre Stadt sich weiter entwickeln soll – und wo noch Hürden auf die Verwaltung warten.

Mit einem Lied über seine Heimat begann Moderator Tobias Bücklein das zweistündige Programm beim Bürgerempfang im Bodenseeforum. "Geht dieser Stadt jetzt bald die Puste aus? Schnell geht hier gar nichts, ich verlass' mich drauf", reimte er und erntete dafür Applaus. Bücklein schob hinterher: "Konstanz ist geprägt von Veränderung und Konstanz, wie es schon der Name sagt. So wohne ich noch in derselben Stadt wie vor 30 Jahren, nur laufen inzwischen andere Leute herum." Schelmisch fügte er hinzu: "Und sprechen eine andere Sprache."

Oberbürgermeister Uli Burchardt nahm diesen Faden in seiner Rede auf und blickte auf das vergangene Jahr zurück, in dem sich in Konstanz doch einiges veränderte: Spatenstiche für die Z-Brücke, den Zähringer Hof (das neue Baugebiet nahe dem Zähringerplatz), Pläne für ein weiteres Stadtviertel am Hafner nördlich von Wollmatingen, ein neues Leihradsytem, der Kauf von Stadtbussen mit Anhänger, 30 Jahre Städtepartnerschaft mit Lodi, der 50. Geburtstag der Universität, die Eröffnung des Bodenseeforums und Geldzusagen für den Weiterbau der B33 sowie die Generalsanierung des Kinderkulturzentrums (Kikuz), um nur einige Beispiele zu nennen. Burchardt illustrierte die Themen, indem er mit seinem Handy fotografierte Bilder zeigte – ein persönlicher Jahresrückblick des Stadtoberhaupts.

Das leidige Verkehrsproblem

Im zweiten Teil ging der Oberbürgermeister auf anstehende Fragen und Projekte ein. Schwerpunkt war das Thema Verkehr. Auf zwei Punkte werde er immer wieder angesprochen: Warum öffnet die Stadt nicht den Grenzübergang bei Klein Venedig? Und wie geht es mit der Seilbahn weiter? Auf beides gab Burchardt eine Antwort: "Es klingt zwar verlockend, den Übergang bei Klein Venedig wieder zu öffnen, aber er wurde damals bewusst geschlossen, um den Verkehr rund ums Lago wegzubekommen", sagte er. Außerdem sei von Schweizer Seite kein Interesse daran zu erwarten, den Verkehrsfluss nach Deutschland noch zu verbessern. Zu seinem Lieblingsthema merkte der Oberbürgermeister an: "Urbane Seilbahnen sind das Transportmittel der Zukunft. Viele Städte überlegen, wie sie dieses einfache, ökologische und schnell rückbaubare System einsetzen können. Wir erwarten die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie am Ende dieses Quartals." Ansonsten sei die Innenstadt verkehrstechnisch erheblich leistungsfähiger als vor vier Jahren, doch die Zahl der Autos habe auch deutlich zugenommen. Burchardts Schlussfolgerung: "Wie jede attraktive Stadt haben wir ein Verkehrsproblem, arbeiten aber mit Hochdruck an der Lösung." Den Besuchern kündigte er einen Aktionstag um Ostern herum an, bei dem die Stadt in Kooperation mit den Blaulichtorganisationen "mit Abschleppen und allem drum und dran ein Zeichen setzen möchte, dass auch Auswärtige sich an die Verkehrsregeln zu halten haben", so der OB. Das gefiel dem Publikum – genauso wie Teil drei und vier der Veranstaltung: die Ehrung engagierter Bürger (siehe Infokasten) und die sportlichen Einlagen des TSV Dettingen-Wallhausen sowie von Nicolai Lorke und Nico Birkenmayer. Letztere sind Vize-Europameister im Rope Skipping und begeisterten mit akrobatischem Seilspringen.

Im fünften Teil kamen die Bürger mit den Stadtoberen und bürgerschaftlich Engagierten ins Gespräch. So auch Lydia Kauer, die sich mit Uli Burchardt und Till Hastreiter vom "Projekt 83 – Konstanz integriert" unterhielt. "Ich fand die Veranstaltung informativ und bin begeistert vom Bodenseeforum", sagte Kauer. Helmut Puttner aus Litzelstetten war "positiv überrascht von der Entwicklung der Stadt", wie er sagte: "Hier passiert viel mehr als ich in meinem Alltag mitbekomme." Auch dem 77-jährigen Josef Lilbob gefällt Konstanz. Er vermisst aber "den Charme im Detail". So platzierte er nochmals seinen Vorschlag für den Konzilvorplatz: Ein Wasserspiel mit Lichteffekten, das passend zur Musik geschaltet werden könnte. "Das wäre ein Alleinstellungsmerkmal am See", findet Lilbob.

Geehrte Bürger

Oberbürgermeister Uli Burchardt zeichnete besonders engagierte Konstanzer aus. Dies sind: Manfred Winter (Mitbegründer der Tatenbörse); Günter Regele vom TV Konstanz (16 Jahre lang Altstadtlauf-Organisator); Karl-Ulrich Schaible (Veranstaltungsreihe "Energievisionen"); Horst Schließer (Fahrradwerkstatt von save me); Projekt 83 – Konstanz integriert. (kis)