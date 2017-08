vor 2 Stunden Benjamin Brumm Konstanz "Kommt zur Beerdigung": Getöteter Türsteher Ramazan Ö. wird am Donnerstag beigesetzt

Die Familie von Ramazan Ö. will möglichst viele seiner Freunde und Bekannte an seiner Beerdigung auf dem Hauptfriedhof Konstanz am Donnerstag, 3. August, teilhaben lassen. Ö. wurde am Sonntagmorgen vor der Diskothek Grey mit einem Kopfschuss getötet.