Konstanz Kommissarische Ortsvorsteherin Irene Mohn will zurücktreten

Kommissarische Ortsvorsteherin Irene Mohn will zurücktreten

Irene Mohn, Litzelstetter Ortschaftsrätin und stellvertretende Ortsvorsteherin, will ihre Ämter niederlegen

Kurz vor Jahresende sorgt Irene Mohn für eine Überraschung. Sie reichte ihr Rücktrittsgesuch ein. Damit hatten weder die Litzelstetter Ortschaftsräte noch die Mitarbeiter der Ortsverwaltung gerechnet. Ihr ehrenamtliches Engagement wurde gerade in der letzten Ortschaftsratssitzung vor Weihnachten gewürdigt. Schließlich hatte sie dreieinhalb Monate lang unentgeltlich kommissarisch die Funktion der Ortsvorsteherin inne. Diese Zeitspanne war überaus arbeitsintensiv, denn um das Gebiet im Loh und die Möglichkeit der Anschlussunterbringung für Flüchtlinge entbrannte eine heftige Diskussion.

Die heftigen, Kräfte zehrenden Debatten seien aber nicht der Grund für ihren Rückzug aus dem Ortschaftsrat, sagt Irene Mohn (SPD) auf SÜDKURIER-Nachfrage. Im Gegenteil: "Es war eine gute Erfahrung. Ich habe mein Bestes gegeben und viel gelernt. Das möchte ich nicht missen", sagt sie. Die entstandene Gruppendynamik hat sie besonders gefreut. "Der Ortschaftsrat hat als Team gearbeitet. Der Zusammenhalt war hervorragend", wertet Irene Mohn.

Für sie sei es ein Traum gewesen als Ortsvorsteherin arbeiten zu dürfen. "Ich habe es genossen", stellt sie rückblickend fest, meint aber: "Jetzt habe ich ja gesehen, wie es ist." Wieder in die Reihen des Ortschaftsrates zurückzutreten, erachtet sie als schwierig. Ferner sei sie seit zehn Jahren im Ortschaftsrat aktiv, da sei es an der Zeit, anderen Platz zu machen. "Ich möchte mich jetzt wieder ganz meinem Beruf widmen", so Mohn, denn dieser habe während der letzten Monate gelitten – als Selbstständige eine Gratwanderung. Sie möchte jetzt eine neue Lebensphase beginnen, weshalb sie von ihren Ehrenämtern zurücktritt.

Über das Rücktrittsgesuch wird der Ortschaftsrat in seiner nächsten Sitzung am 24. Januar beraten, sagt Ortsverwaltungsleiter Klaus Frommer. "Wir müssen jetzt noch einen Nachrücker für die SPD finden. Auch der stellvertretende Ortsvorsteher muss dann noch gewählt werden", erläutert er.