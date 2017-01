Gaienhofen Kochen mit Erika: Schweinefleisch ist des Deutschen liebstes Fleisch

Ob als Braten, Steak oder Roulade – Fleisch vom Borstentier ist in jeder Form ein kulinarischer Genuss, der Kraft und Lebensfreude spendet.

Seit Urzeiten ist Fleisch eines der wertvollsten Nahrungsmittel, denn es enthält lebensnotwendige Nährstoffe, Vitamine, Minerale und Spurenelemente. Neben dem Rind ist das Schwein der wichtigste Fleischlieferant. Seit 8500 Jahren ist das Schwein als Haustier bekannt. In Europa stammt die älteste Abbildung eines Hausschweins aus der Altamira-Höhle in Nordspanien. Fachleute schätzen das Alter des Portraits auf rund 6000 Jahre. Die Menschheit hat seit damals einen sehr weiten Weg zurückgelegt. Von unzähligen Generationen in vielen Völkern wurde und wird das Schwein ausgiebig als Fleischlieferant genutzt.

Ein Stück vom guten alten deutschen Landschwein, kernig, durchwachsen, von zartem Rot-Rosa mit feiner weißer Marmorierung und einem nicht zu knapp bemessenen Fettrand, bietet höchstes Genießerglück, wenn Saftigkeit und Kruste optimal sind. Durchwachsenes Schweinefleisch hat beim Braten und Grillen einen besseren Geschmack als mageres. Der Metzger predigt seit langem, dass gutes Schweinefleisch durchwachsen sein muß, weil es dann besser schmeckt. Bei den Käufern jedoch kommt das nicht unbedingt an – am liebsten wäre den meisten: Speck- aber bitte mager. Wer fettfrei essen will, kann ja nach dem Braten den Fettrand abschneiden. Was dann auf dem Teller bleibt, ist auch mager, hat aber mehr Geschmack.

Omas Küche ist wie immer die beste, und damit natürlich auch Omas Schweinebraten. Der wird aus einem Schulterstück hergestellt, denn die Schulter ist das Universalstück, das sich besonders gut für den Schweinebraten eignet. Sie wird vom Metzger meist in zwei Arten angeboten: mit Knochen, Schwarten und natürlichem Fettansatz, und knochenlos, entschwartet, mit wenig Fett, das ist dann teurer.

So wird's gemacht

Omas Bierfleisch: 600 g Schweinefleisch (am besten ein Schulterstück) in kleine Würfel schneiden, die in ein wenig Paprika gerollt werden. Dazu 400 g feingehackte Zwiebeln, die in Schweineschmalz knusprig braun geröstet werden. Alsdann das Fleisch 5 Minuten mitrösten. Nun 1 TL Kümmel und 250 ml helles Bier dazu geben. Den Topf schließen und alles auf kleiner Flamme 3/4 Stunden sanft brodeln lassen. Darauf kurz öffnen und drei gehäufte EL geriebenes Schwarzbrot und nochmals 250 ml Bier hinzugeben, weiter auf kleinster Flamme 1/4 Stunde kochen. Wenn das Fleisch ganz weich ist, mit Salz und Pfeffer würzen. (ae)