Konstanz Knapp an Katastrophe vorbei: Kran kracht auf die Gleise - Züge fahren unregelmäßig auf Seehas-Strecke

Ein Bau-Kran ist am Dienstagmorgen gegen 7:40 Uhr am Petershausener Bahnhof wenige Meter vom Zug entfernt auf die Gleise gekracht und hat die Oberleitung erheblich beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Züge fahren unregelmäßig. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

14.42 Uhr: Die DEKRA hat ihre Bestandsaufnahme beendet und bereitet nun ihr Gutachten für die Staatsanwaltschaft Konstanz vor. Nun beginnen Arbeiter vor Ort den Kran mit Hilfe eines Brennschneidgerätes zu zerteilen. Später sollen diese Teile dann mit einem weiteren Kran entfernt werden. Wir informieren aktuell, sollte es dadurch zu weiteren Ausfällen auf der Strecke kommen.13.34 Uhr: Jetzt gibt es auch eine offizielle Pressemitteilung der Bundespolizei, die für die Sicherheit an Bahnhöfen und Gleisen zuständig ist. Darin heißt es vorsichtig zur Unfallursache: "Vermutlich kam der Kran bei einem Entladevorgang aus dem Gleichgewicht."Die Züge fahren momentan stündlich zweigleisig zwischen Radolfzell und Konstanz-Petershausen. Der Schienenersatzverkehr ist eingerichtet.SÜDKURIER-Redakteur Andreas Schuler war mit der Kamera vor Ort und hat mit dem Projektleiter der Stadt Konstanz für den Bau der Z-Brücke gesprochen:Die Züge fahren momentan stündlich eingleisig zwischen Konstanz und Engen hin und her. Die Bahn hat einen Schienenersatzverkehr eingerichtet, der weiter läuft. Sobald der umgekippte Kran aufgestellt wird, pausiert der Zugverkehr wieder.Der Allensbacher Bernd Erdmann saß nichts ahnend im Seehas auf dem Weg zur Arbeit in der Konstanzer Innenstadt, als er offenbar nur ganz knapp einer Katastrophe entging: Wenige Sekunden, nachdem der Zug nach seinem Halt am Petershausener Bahnhof wieder ins Rollen kam, erschütterte plötzlich ein lauter Knall die Passagiere. „Der Seehas bremste sofort wieder ab und stoppte“, sagt Bernd Erdmann. „Wir wussten erst gar nicht, was passiert war.“Augenblicke später erkannten die Menschen, dass nur rund 50 Meter vor ihnen der Kran, der zur Arbeit an der Z-Brücke dort platziert war, umkrachte. „Ich möchte mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn wir zehn Sekunden früher losgefahren wären“, sagt Bernd Erdmann, der bei der Deutschen Bank am Konstanzer Bahnhof arbeitet. „Der Seehas war nicht so voll wie sonst, da ja Schulferien sind und auch noch Fasnacht.“Über die Gründe liegen derzeit noch keine Angaben vor. Auch nicht über die Dauer der Sperrung, es könnte aber länger dauern. Zunächst müsse nun laut Benjamin Fritsche (Sprecher der Bundespolizei-Inspektion Konstanz) ein Kran organisiert werden, der den umgestürzten Kran hebt. Die Bundespolizei ist mit zehn Mann vor Ort, ebenso Landespolizei und Feuerwehr. Die Ermittlungen dauern an.