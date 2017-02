Konstanz Knapp an Katastrophe vorbei: Kran kracht auf die Gleise - Seehas-Strecke teilweise gesperrt

Die Seehas-Strecke ist aktuell zwischen Konstanz und Radolfzell auf einem Gleis gesperrt. Ein Bau-Kran krachte am Morgen am Petershausener Bahnhof wenige Meter vom Zug entfernt auf die Gleise. Ein Passagier und Augenzeuge berichtet.

Erfahrungsbericht aus dem Zug

Die Bahn setzt Ersatzbusse ein. Ein umgestürzter Kran, der auf die Oberleitung krachte, verhindert die Weiterfahrt.Der Allensbacher Bernd Erdmann saß nichts ahnend im Seehas auf dem Weg zur Arbeit in der Konstanzer Innenstadt, als er offenbar nur ganz knapp einer Katastrophe entging: Wenige Sekunden, nachdem der Zug nach seinem Halt am Petershausener Bahnhof wieder ins Rollen kam, erschütterte plötzlich ein lauter Knall die Passagiere. „Der Seehas bremste sofort wieder ab und stoppte“, sagt Bernd Erdmann. „Wir wussten erst gar nicht, was passiert war.“Augenblicke später erkannten die Menschen, dass nur rund 50 Meter vor ihnen der Kran, der zur Arbeit an der Z-Brücke dort platziert war, umkrachte. „Ich möchte mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn wir zehn Sekunden früher losgefahren wären“, sagt Bernd Erdmann, der bei der Deutschen Bank am Konstanzer Bahnhof arbeitet. „Der Seehas war nicht so voll wie sonst, da ja Schulferien sind und auch noch Fasnacht.“Über die Gründe liegen derzeit noch keine Angaben vor. Auch nicht über die Dauer der Sperrung, es könnte aber länger dauern. Zunächst müsse nun laut Benjamin Fritsche (Sprecher der Bundespolizei-Inspektion Konstanz) ein Kran organisiert werden, der den umgestürzten Kran hebt. Die Bundespolizei ist mit zehn Mann vor Ort, ebenso Landespolizei und Feuerwehr. Die Ermittlungen dauern an.