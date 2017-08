Konstanz Kleinflugzeug stürzt in den Bodensee - Polizei geht von zwei Toten aus

Am Dienstagvormittag ist ein Flugzeug vor Litzelstetten in den Bodensee gestürzt. Dutzende Rettungskräfte sind im Einsatz.

Identität der Insassen unbekannt

Bergung des Wracks kann wohl dauern

#Flugzeugabsturz vor #Konstanz Litzelstetten in den #Bodensee Einsatz läuft - Kerosin und Wrackteile auf dem See - Wir berichten weiter. — Feuerwehr Konstanz (@fw_konstanz) 8. August 2017

Untersuchungen laufen an

Dieser Text wird laufend aktualisiertEin Kleinflugzeug ist am Dienstagvormittag zwischen 11.50 Uhr und 12 Uhr vor Konstanz-Litzelstetten in den Bodensee gestürzt. An der Unglücksstelle läuft derzeit ein Großeinsatz. Dutzende Einsatzkräfte von Polizei, Wasserschutzpolizei, DLRG und Rettungsdiensten sind im Einsatz. Rettungstaucher sind ebenfalls vor Ort.Laut SÜDKURIER-Informationen liegt das Flugzeug wohl in 58 Metern Tiefe im Bodensee. Die Maschine soll auf dem Weg von Zürich nach Hamburg gewesen und mit einem Piloten sowie einem Fluggast besetzt gewesen sein. Die Polizei bestätigte inzwischen die Flugroute sowie dass nach bisherigen Erkenntnissen zwei Personen an Bord des Flugzeugs waren.Zur Indentität der mutmaßlich zwei Flugzeuginsassen kann die Polizei derzeit noch keine Aussage treffen. Bernd Schmidt, Pressesprecher der Polizei Konstanz, bestätigte, dass an der Unglücksstelle Leichenteile geborgen wurden. Die Polizei gehe von zwei Toten aus.Das einmotorige Geschäftsreiseflugzeug des Typs Piper Malibu Mirage befand sich offenbar auf einem Instrumentenflug und soll plötzlich vom Radar der Flugsicherungsgesellschaft Skyguide verschwunden sein. Von einem Instrumentenflug spricht man, wenn Flugzeuge mit Instrumenten zur Navigation und Flugüberwachung geflogen werden. Die Maschine soll laut Polizei um 11.30 Uhr in Zürich gestartet sein.Die Rettungskräfte haben bislang einzelne Ausrüstungsgegenstände im Wasser gefunden, kleinere Flugzeugteile wurden an Land gebracht. Die Bergung des Wracks kann wohl noch mehrere Tage in Anspruch nehmen - auch, weil das Wrack für normale Taucher in dieser Tiefe nicht zugänglich ist. Ein Tauchroboter der Wasserschutzpolizei soll eingesetzt werden, um sich ein Bild vom Flugzeugwrack im See machen zu können. Das Wrack soll nach jetzigem Stand geborgen werden, um die Unfallursache untersuchen zu können.Bei dem Absturz ist Kerosin ausgetreten. Die Feuerwehr ist momentan damit beschäftigt, den Treibstoff aus dem See zu entfernen, damit Trinkwasser nicht verseucht wird.Die Kriminalpolizei ist vor Ort und hat Ermittlungen aufgenommen. Laut unseren Informationen sollen auch die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig sowie Skyguide den Absturz untersuchen. Laut Polizei befinden sich Flugunfalluntersucher der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung auf dem Weg zum Unfallort.Etliche Kinder sind laut SÜDKURIER-Informationen zu Zeugen des Unglücks geworden. Sie gehören zu einer Zeltlagergruppe eines Sportvereins. Die Kinder wurden inzwischen vom Unglücksort weggebracht und von Polizeibeamten und Notfallseelsorgen betreut.Wir halten Sie auf SÜDKURIER Online auf dem Laufenden.