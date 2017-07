vor 2 Stunden SK Konstanz Kleine Straßenparade der Clowns in Konstanz - Mit Bildern und Video!

Besucher der Konstanzer Altstadt staunten am Samstag nicht schlecht: Lustige Clowns zogen in einer kleinen Parade durch die Straßen und verbreiteten gute Laune. Was hatte es damit auf sich?