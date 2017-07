Konstanz Klasse!-Projekt für dieses Jahr abgeschlossen: Die besten Zeitungsseiten ausgezeichnet

Schüler-Reporter aus Singen haben den ersten Preis im Medienprojekt Klasse! von SÜDKURIER und EnBW gewonnen. 500 Euro gehen in die Klassenkasse.

Das Projekt ist eine einzige Erfolgsgeschichte. Seit Einführung des Klasse!-Projekts im Jahr 1997 haben rund 215 000 Kinder und Jugendliche im Verbreitungsgebiet des SÜDKURIER daran teilgenommen und so den Umgang mit Tageszeitungen und Medien gelernt. In einem Zeitraum von jeweils vier Wochen werden die Schüler intensiv an Zeitungen und Medien herangeführt, lernen den Umgang mit Nachrichten und erhalten ein Gespür dafür, was den Unterschied macht zwischen journalistischer Qualitätsarbeit und dem, was an vermeintlichen Fakten und Fakes durchs Internet wabert. Beim Klasse!-Projekt wird die Tageszeitung in den Unterrichtsalltag eingebaut, die Schüler thematisieren den SÜDKURIER im Fach Deutsch, in Geschichte oder Gemeinschaftskunde oder sie diskutieren in Ethik über aktuelle Nachrichten.

Zum gelungenen Abschluss erhalten die Klassen die Möglichkeit, eine eigene Zeitungsseite zu gestalten und mit Inhalt zu füllen. Eine Jury aus Pädagogen, Journalisten und einem Öffentlichkeitsarbeiter der EnBW, dem Projektpartner innerhalb des Klasse!-Projekts, unterzog die Seiten einer Qualitätsprüfung und zeichnete die besten Werke aus. Auf Platz 1 landete die christliche Schule im Hegau, die sich mit der Wegwerfgesellschaft beschäftigte und der Frage nachging, warum so viel Essen im Müll landet. Die Jury lobte die unterschiedlichen journalistischen Darstellungsformen, und dass die Schüler Mühen für ihre Recherche aufnahmen. So besuchten sie beispielsweise einen Landwirt im Stall, um etwas über den Wert von Nahrungsmitteln zu erfahren.

Das Preisgeld für die Siegerschule beträgt 500 Euro. Mit einem Preisgeld von 300 Euro als zweitplatzierte Schule wurde eine von der Klasse TG8 an der Hohentwiel-Gewerbeschule in Singen gemachte Zeitungsseite bedacht. 200 Euro gab es für die Musikkritik-AG des Singener Hegau-Gymnasiums. Außerdem erhielt die Klasse 7b der Realschule Tiengen einen Sonderpreis über 100 Euro für das beste Klassen-Foto.

Zur Preisübergabe in Singen kamen am Dienstag dieser Woche mehr als 50 Schüler aus den drei Siegerschulen. Schulleiterin Siglinde Unger von der christlichen Schule im Hegau, die den ersten Preis gewann, würdigte das Klasse!-Projekt: „Es bietet Schülern nicht nur die Gelegenheit, die Aufgaben der Tageszeitung kennen zu lernen, sondern auch die Möglichkeit, über den eigenen Tellerrand hinaus zu schauen.“ Torsten Geiling, stellvertretender Chefredakteur beim SÜDKURIER, ermunterte die Schüler, sich weiter zu engagieren. Wichtig sei zu lernen, wie Medien genutzt werden können. Zu erfahren, wie Nachrichten produziert werden, sei dabei ein wesentlicher Baustein um die Welt besser verstehen zu können.

Das Medienprojekt

Das Projekt Klasse!, Klasse!Kids und Klasse!Beruf sind die Medienprojekte für Schulen im Medienhaus SÜDKURIER. Partner ist seit neun Jahren die Energie Baden-Württemberg (EnBW). Den Lehrern wird Unterrichtsmaterial an die Hand gegeben, das bei der Umsetzung im Unterricht mit zahlreichen Beispielen hilft. Medienerziehung ist im Bildungsplan des Landes Baden-Württemberg verankert.

Anmeldungen am besten gleich nach den Sommerferien unter 07531/999-1211, klasse@suedkurier.de oder www.suedkurier.de/klasse