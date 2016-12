Konstanz Klares Ja zur neuen Pflege-WG für demenzkranke Menschen

Der Konstanzer Gemeinderat hat sich am Dienstag einstimmig für die Einrichtung einer Pflege-WG für demenzkranke Menschen ausgesprochen.

Der Konstanzer Gemeinderat ließ keinen Zweifel an der Notwendigkeit neuer Wohnformen für ältere Menschen. Er hat sich in seiner Funktion als Stiftungsrat der Spitalstiftung am Dienstag einstimmig für die Einrichtung einer Pflege-WG für demenzkranke Menschen ausgesprochen. Acht Plätze soll die von der Spitalstiftung getragene Wohngemeinschaft vorhalten und in einem Haus an der Talgartenstraße 4 entstehen. Der erforderliche Umbau einer Wohnung in dem Gebäude wird nach jetziger Kalkulation etwa 1,16 Millionen Euro kosten. "Das ist ein gutes Projekt", lobte Oberbürgermeister Uli Burchardt. Noch hat sich der Hospizverein in die Talgartenstraße 4 eingemietet, er wird in das ebenfalls im Eigentum der Spitalstiftung befindliche Gebäude Talgartenstraße 2 umziehen.