Reichenau/Konstanz Kindlebild-Verkehrsknoten bei Konstanz nun kreuzungsfrei

Nun ist es endlich so weit: Die Kindlebildkreuzung an der B33 bei der Zufahrt zur Insel Reichenau ist Geschichte, jetzt ist es ein komplett kreuzungsfreier Verkehrsknoten.

Die letzte noch bestehende Ampelregelung, die für Linksabbieger von Konstanz zur Reichenau, gibt es ab sofort nicht mehr. Autofahrer aus Konstanz können und müssen nun vor der Brücke rechts auf die neu errichtete Rampe auffahren und an deren Ende entweder links über die Brücke zur Reichenau fahren oder nach rechts zum Reichenauer Bahnhof und Richtung Zentrum für Psychiatrie.

Ebenso ist für Autofahrer und Lastwagen, die von der Reichenau kommen und nach Konstanz wollen, nun die neu gebaute Auffahrspur frei. Das heißt, es geht nicht mehr vom Inseldamm nach rechts auf die kurze Einfädelspur Richtung Konstanz. Der Verkehr von der Insel muss nun in den neuen Kreisel am Ende des Inseldamms und dort zunächst Richtung Radolfzell rausfahren. Die Auffahrspur nach Konstanz macht dann eine Rechtskurve, und durch die längere Einfädelspur kann man sich leichter einordnen in den Verkehr in die Stadt.

Aufgrund der neuen Verkehrsregelung empfiehlt es sich, besonders vorsichtig zu fahren. Autofahrer sollten vor allem bei den Auf- und Abfahrten von und zur Brücke sowie im Kreisel daran denken, dass derzeit auch viele Fahrradfahrer unterwegs sind. Die Befürchtung, dass diese durch abbiegenden Autoverkehr sowie im Kreisel gefährdet sein könnten, hatte jüngst im Reichenauer Gemeinderat Gabriel Henkes (Freie Liste Natur) geäußert.