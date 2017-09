Konstanz Kinder lassen sich ihr Fest nicht nehmen: Alle Bilder vom grenzüberschreitenden Kinderfest im Stadtgarten

Kühle Temperaturen und der am Nachmittag einsetzende Regen schreckten die Gäste nicht ab: Sie machten den Stadtgarten beim 16. grenzüberschreitenden Kinderfest zum großen Abenteuerspielplatz.

Die Mädchen und Jungen spielten, bastelten und bestaunten das interessante Bühnenprogramm. Die Eltern sind ebenfalls voll des Lobes über das Angebot der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH (MTK) in Medienpartnerschaft mit dem SÜDKURIER. Was den Familien an der Sommerferien-Abschlussveranstaltung gefällt, erlärte Redaktionsleiter Jörg-Peter Rau während der Eröffnung: "Es ist eine Veranstaltung von Konstanzern für Konstanzer."

Das Wetter störte die Kinderfest-Fangemeinde keineswegs. "Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung", meinte René De Groot aus Konstanz. Tochter Leni hatte bereits ihr Gesicht schminken lassen und es sah so aus, als würde sie dem Regen die Zunge rausstrecken. Auch für viele andere gab es so viel zu entdecken und auszuprobieren, dass sie das Wetter gar nicht weiter beachteten. Stefanie Zsuzsandor und ihre fünfjährige Tochter Sophie hatten einen Stand beim Flohmarkt und mächtig viel Spaß. "Beim Kinderfest wird es nie langweilig", stellte Sophie fest. Extra aus Singen kam Svenja Gutierrez mit ihrem fünfjährigen Sohn Florinio, der die Rollenrutsche für sich entdeckt hatte. "Wir sind zum zweiten Mal hier, denn das Angebot für Kinder ist einfach super", so Gutierrez.

Die sechsjährige Zoe aus Konstanz begann ihren persönlichen Aktionsreigen mit dem Bau von Holztürmen, stellte aber aus Erfahrung fest: "Langweilig wird es beim Kinderfest nie. Man hat nur fast zu wenig Zeit, um alles auszuprobieren." "Wenn man früh genug kommt, dann schafft man alle Stände", meinte die zehnjährige Frieda, die mit Janno (8) und Max (9) Bestleistungen beim Fischarten-Quiz erzielte.

"Mir ist ein ganzer Felsbrocken vom Herzen gefallen", stellte MTK-Geschäftsführer Eric Thiel nach dem Kinderfest fest, denn: "100 Prozent Regen lautete die Prognose, aber wir sind mit einem blauen Auge davongekommen und die Kinder hatten drei Stunden lang im Trockenen ihren Spaß." Die Besucherresonanz habe seine Erwartungen bei weitem übertroffen: "Es waren gar nicht viel weniger Leute als in den Vorjahren. Ich schätze, es waren Tausende Kinder und Erwachsene", so Thiel.

Das Kinderfest Die Idee: Das Ziel des Kinderfestes definiert Eric Thiel, Geschäftsführer der Marketing und Tourismus Konstanz GmbH (MTK) so: "Wir wollen gemeinsam mit allen Partnern den Kindern einen gelungenen Abschluss der Ferien ermöglichen. Es soll nach Herzenslust gespielt, experimentiert, gebastelt, getobt und gelacht werden." Dass eine Veranstaltung dieser Größenordnung gratis geboten werden kann, würden nur wenige Städte schaffen, so Thiel. Das Entenrennen: Im Rahmen des Kinderfestes veranstalteten der Lions-Club Konstanz, der Leo Club Konstanz und die Wirtschaftsjunioren Hegau-Bodensee das Benefiz-Entenrennen mit 7000 Renn-Enten. Der Erlös der Aktion geht an Einrichtungen für Kinder. Die Enten mit folgenden Gewinn-Nummern gingen, wie Konrad Frommer (ohne Gewähr) mitteilt, als Erste ins Ziel: 3021, 1140, 2483, 5567, 6783, 6161, 5075, 3425 und 1160. Näheres unter: www.konstanzer-entenrennen.de (as)

Alle Bilder vom Kinderfest finden Sie hier: