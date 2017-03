Konstanz Keine Tenöre, keine Oper: Konstanzer Konziljubiläum droht Unheil

La Juive sollte der Höhepunkt des Konziljubiläums sein. Aufgrund von personellen Problemen soll die Inszenierung jetzt verlegt werden. Finanzieller Schaden droht

Im Sommer 2017 sollte das Konziljubiläum seinen Höhepunkt erreichen: Die renommierte Konziloper La Juive (Die Jüdin) von Komponist Jaques F. Halévy, so der Plan, wird im Juli in zehn Aufführungen an mehreren Orten der historischen Altstadt von Tenören der internationalen Spitzenklasse inszeniert und verwandelt Konstanz in eine einzige mittelalterliche Kulisse, in der die Zuschauer selbst eine tragende Rolle spielen und von Schauplatz zu Schauplatz wandeln. Dieser Traum ist erstmal ausgeträumt. „Die Oper wird 2017 definitiv nicht stattfinden“, sagt nun Ruth Bader, Geschäftsführerin Konzilstadt Konstanz, im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Vor wenigen Tagen musste sie sich und ihrem Team gegenüber eingestehen: „Wir haben die Zusammenstellung der Tenöre unterschätzt und müssen daher die Reißleine ziehen.“ Im Herbst wurde ein Wettbewerb ausgelobt, bei dem sich Sänger melden und ihre Bewerbung für die zwei Rollen als Tenöre abgeben konnten. „Leider kam nicht die Qualität zusammen, mit der wir gerechnet hatten“, so Ruth Bader. „Das ist ein Lehrgeld, was wir jetzt bezahlen müssen.“

Im städtischen Haushalt des Jahres 2017 wurden die Gesamtkosten für das Projekt ursprünglich auf 620 000 Euro festgesetzt. Nach aktuellem Planungsstand umfasst das Budget lediglich 540 000, also rund 80 000 Euro weniger. "Bisher sind wir Verpflichtungen in Höhe von 88 000 Euro eingegangen", berichtet Ruth Bader. "Bei kompletter Absage des Projektes müssten Kosten in Höhe von 35 000 bis 40 000 Euro übernommen werden."

Die Inszenierung der Oper auf die Konstanzer Verhältnisse und Umgebung durch Film- und Bühnenregisseur Johannes Schmid ist bereits passiert, daher unter anderem die Kosten. Bisher ist vorgesehen, das Team der Konzilstadt Konstanz 2018 nach und nach wieder zu verkleinern. Die Verschiebung des Endes bedeutet eine bislang nicht vorgesehene Verlängerung von maximal zwei Verträgen um sechs bis acht Wochen.

Also hat Ruth Bader ein Schreiben aufgesetzt, welches die Mitglieder des Betriebsauschusses der Stadt Konstanz erhalten haben oder heute erhalten (liegt dem SÜDKURIER vor). Am Dienstag wird im Ausschuss darüber debattiert. Hier bittet sie mit folgenden Worten um eine Verlegung ins Jahr 2018, die der Gemeinderat beschließen soll: "Im März 2015 hat der Betriebsausschuss Konzilstadt Konstanz die Südwestdeutsche Philharmonie und die Konzilstadt Konstanz beauftragt, die Oper La Juive im Rahmen des Konziljubiläums 2017 szenisch umzusetzen. Fester Bestandteil des Konzeptes war die Suche nach Sängern im Rahmen einer Sonderauflage des Anneliese-Rothenberger-Wettbewerbes. So sollten zum einen junge und engagierte Künstler gewonnen werden, die sich auf das unkonventionelle Konzept, die Oper im Stadtraum zu präsentieren, mit Freude eingelassen hätten zum anderen ein bewährtes Format eingebunden werden. Jedoch bewarben sich auf Grund der Komplexität der Oper zu wenige junge Sänger ... Ohne eine Besetzung der Rollen zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Realisierung im Juli 2017 nicht zu garantieren und wahrscheinlich nur mit qualitativen Verlusten möglich. Daher haben sich die Verantwortlichen (Südwestdeutsche Philharmonie, Konzilstadt Konstanz und das künstlerische Team) vor Vorverkaufsbeginn entschlossen, auf eine Umsetzung 2017 zu verzichten.

Da für das Projekt namhafte Akteure und Partner gewonnen werden konnten, die konzeptionellen Überlegungen und die Vorarbeiten bereits weit fortgeschritten sind und die Oper im Rahmen des Konziljubiläums unbedingt in Konstanz gezeigt werden sollte, liegt eine Verschiebung des Projektes in das Jahr 2018 nahe. Bei einer Verschiebung ist die Besetzung der Rollen auf Grund des langen Vorlaufs möglich."

Die Gesamtkosten werden getragen von der Stadt (200 000 Euro), von Fördermitteln des Landes (200 000 Euro) sowie von Sponsoren und anderen Drittmitteln. Sponsoren haben laut Ruth Bader signalisiert, auch 2018 zur Verfügung zu stehen. Das Land prüft, ob die Fördermittel ins nächste Jahr transferiert werden können. Garantien, dass die Umsetzung im Jahr 2018 klappen würde, kann Ruth Bader allerdings nicht geben. "Es handelt sich dabei nach wie vor um ein Kunstprojekt", sagt sie. "Und so etwas kann immer scheitern. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass wir es im nächsten Jahr umsetzen können, wäre ungemein höher." Das liegt laut Ruth Bader daran, dass im Falle einer Verlegung die Organisatoren gezielt auf Tenöre zugehen und somit die "charmante Idee eines Wettbewerbs, bei dem der Nachwuchs auch seine Chance erhalten hätte" wegfallen würde. "Das ist zwar schade, doch dieses Scheitern müssen wir uns eingestehen."

Im Sommer 2014 war das Multimedia-Projekt "your eyes on me" zum Konziljubiläum gescheitert. Die Videoinstallation, die Konstanz und seine Partnerstädte Fontainebleau, Lodi, Tabor, Richmond und Suzhou verbinden wollte, konnte aus finanziellen Gründen nicht realisiert werden. Zuvor war das Projekt auch deshalb in die Kritik geraten, weil der Landes-Datenschutzbeauftragte sich eingeschaltet hatte. Er hatte Bedenken zur rechtlichen Zulässigkeit geäußert.



2014 bis 2018 erinnert die Stadt Konstanz an das Konstanzer Konzil 1414 bis 1418. Die Dauer über fünf Jahre ermöglicht laut Ruth Bader ein Aufgreifen der unterschiedlichen Themen, Ereignisse und Persönlichkeiten des Konzils. Konzilstadt Konstanz tritt als Veranstalter oder Kooperationspartner auf: bei 158 Projekten, La Juive ist bereits herausgerechnet. Die eigentliche Veranstaltungszahl ist dreimal so hoch, da beispielsweise das Filmfestival Horizontale ein Projekt mit zehn Vorstellungen war. Nicht aufgeführt sind Projekte Dritter, in der die Konzilstadt keine aktive Rolle einnimmt oder Projekte, bei denen die Konzilstadt Konstanz das Konziljubiläum präsentierte (ARD-Dreharbeiten zu Jan Hus, Ökumenischer Bodenseekirchentag). (aks)