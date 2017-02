Konstanz Keine Bühne für die Jugend am Schmotzigen Dunschtig auf der Marktstätte

Keine Bühne für die Jugend am Schmotzigen Dunschtig auf der Marktstätte

Es gibt Bedenken wegen der Haftung, und im Präventionsrat war man sich auch nicht einig: Die Stadtverwaltung stellt kein Podest auf, an dem ein traditionelles Fasnachtsprogramm für Heranwachsende angeboten wird. Narrenvereine können das nicht verstehen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Für Manfred Hölzl ist die Sache klar. Wenn die Marktstätte am Schmotzigen Dunschtig mehr sein soll als eine unkontrollierte Partyzone für mehr oder weniger betrunkene Jugendliche, dann muss es dort Programm geben. Der CDU-Stadtrat ist zugleich Vorsitzender des neu aufgestellten Präventionsrats, der Gewalt und Exzesse verhindern soll. Und deshalb versteht Hölzl auch nicht, warum gut zwei Wochen vor dem Haupttag der Fasnacht eine Bühne auf dem Platz gestrichen ist. Die Stadtverwaltung erklärt dagegen, Mitglieder des Präventionsrats selbst hätten das Podest abgelehnt, deshalb werde es nicht aufgestellt.

Rathaus-Sprecher Walter Rügert sagt, das Thema sei dem Präventionsrat zur Entscheidung vorgelegt worden. Denn seit die Stadtspitze auch für viele Narren und sogar für die Polizei überraschend erklärt hatte, das erst im Vorjahr gestartete Experiment mit einem Bühnen-Jugendprogramm auf der Marktstätte wieder abzublasen, ist die Verunsicherung groß. Andreas Kaltenbach und Mario Böhler, die Präsidenten von Blätzlebuebe und Niederburg, schütteln den Kopf. So schnell dürfe eine angestoßene Entwicklung nicht wieder abgewürgt werden, sagen sie.

Weitere Informationen Kommentar: Trauriges Signal an die Jugendlichen

Groß ist im Rathaus die Sorge vor Haftungsproblemen, sollte die Stadt als Veranstalterin dastehen. Das bestätigen alle, die mit dem Thema zu tun haben. Demnach geht es um die Verkehrssicherungspflicht, also dass an dem temporären Bauwerk nichts passiert. Auch die Aufsichtspflicht für die minderjährigen Gäste des Programms wird kritisch gesehen. Und strittig war im Präventionsrat, ob eine Bühne überhaupt von den Jugendlichen gewünscht sei.

Hölzl sagt, das Hin und Her sei für ihn schwer verständlich – immerhin gehe es um ein Angebot an Konstanzer Schüler und um eine Möglichkeit für Narrenvereine, ihnen fasnächtliches Brauchtum jenseits der Sauferei näher zu bringen. Auch Böhler und Kaltenbach sehen das so – ihre eigenen Vereine könnten aber wegen der vielen anderen Engagements während der Fasnacht nicht auch noch auf der Marktstätte die Veranstalterrolle übernehmen.

In dem, was bisher an Programm geplant ist, kommt traditonelles närrisches Brauchtum nicht vor. Ganz verloren werden die Jugendlichen aber nicht auf der Marktstätte sein, betont Rathaus-Sprecher Rügert: Humboldt-Schüler kommen mit einem Musikwagen, das Piratenschiff mit seiner Beschallungsanlage sowie die Wüeschten Sieche wollen ebenfalls Station machen.