Konstanz Keine Aufträge an lokalen Buchhandel mehr: OB bedauert Form der Kommunikation

Keine Aufträge an lokalen Buchhandel mehr: OB bedauert Form der Kommunikation

Der Abzug eines Großauftrags der Stadt für den lokalen Buchhandel hat Wellen geschlagen. Jetzt verteidigten Vertreter der Stadtverwaltung in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats den Schritt.

Oberbürgermeister Uli Burchardt bedauerte allerdings, dass die Buchhändler nicht im Vorfeld informiert wurden von der geplanten Umstellung auf eine elektronische Literaturverwaltung und digitalisierte Medien. "Wir hätten das offensiver und früher kommunizieren können." Der Auftrag habe europaweit ausgeschrieben werden müssen.

Der OB forderte den lokalen Fachbuchhandel auf, sich auf die digitalen Herausforderungen einzustellen. Andreas Thöni vom städtischen Personal- und Organisationsamt erklärte, es sei darum gegangen, die Verwaltungsabläufe zu optimieren, einen Wildwuchs in der Praxis in der Bestellung von Medien zu beseitigen und die Einsparungschancen der Digitalisierung zu nutzen. Durch die Umstellung entgingen dem Konstanzer Buchhandel rund 66 000 Euro, die bisher dort umgesetzt wurden. Das gesamte bisherige Auftragsvolumen für den Kauf von Büchern und Zeitschriften (ohne Schulbücher und Stadtbücherei) sei bei 170 000 Euro gelegen, das sei auch der Ausgangswert für die europaweite Ausschreibung des neuen Auftrags gewesen. 104 000 Euro seien also auch schon davor im nichtlokalen Handel umgesetzt worden.