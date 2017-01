Konstanz Kaufland-Umbau am Zähringerplatz: Von Hamsterkäufen und weinenden Kunden

Das Kaufland im Seerhein-Center wird ausgeräumt, die Wiedereröffnung ist für das Frühjahr 2018 geplant. Die Mitarbeiter verspüren Wehmut und Vorfreude.

Hinter dem Rollgitter ist nichts mehr, wie es jahrzehntelang war. Kabelstränge hängen aus der Decke, Möbel liegen auf dem Boden, alles ist staubig. Handwerker und Mitarbeiter räumen die Kaufland-Filiale im Seerhein-Center aus, weil das Geschäft saniert und erweitert wird. Zum Vorschein kommt der braune Anstrich der vormaligen Grosso-Filiale; die kilometerlangen Neonröhren an der Decke treten noch deutlicher hervor.

Während Firmen ihre Backautomaten und Telefonanlagen abholen, Ladenbauer und Aufkäufer sich im Chaos umschauen, muss Filialleiter Marco Wetzel den Überblick behalten. Er und vier Angestellte sind noch diese Woche im fast verwaisten Seerhein-Center, um das Geschäft besenrein an den Eigentümer übergeben zu können. Vorher musste die restliche Ware, also rund 120 Paletten, an die umliegenden Filialen bis nach Bad Dürrheim und Waldshut umgelagert werden.

"Manche tätigten tagelang Hamsterkäufe"

"Es war anstrengend, die Ladenschließung parallel zum Weihnachtsgeschäft abzuwickeln", sagt Marco Wetzel. Noch heute haben nicht alle Kunden begriffen, dass die Kaufland-Filiale am Zähringerplatz für rund 14 Monate nicht verfügbar ist. "Immer wieder stehen Leute vor der Tür, in der Hand einen Einkaufskorb und Leergut", berichtet der Filialleiter. Auch vor dem letzten Verkaufstag war es außergewöhnlich: "Manche tätigten tagelang Hamsterkäufe, andere haben geweint und gesagt, sie würden uns vermissen", sagt Marco Wetzel. Sehr oft wurden die Mitarbeiter nach der Busverbindung zur nächsten Kauflandfiliale in der Carl-Benz-Straße gefragt. Auch die Zukunft der Angestellten lag den Kunden am Herzen.

Die ist sicher: Alle 115 Mitarbeiter wurden auf die umliegenden Geschäfte der Kette verteilt, alle dürfen nach Ende der Umbauarbeiten nach Konstanz zurückkehren. "Wir werden sogar noch 30 bis 40 zusätzliche Leute brauchen, weil wir uns ja deutlich vergrößern", sagt Marco Wetzel. Er hält die Sanierung seines Ladens und des gesamten Centers für überfällig: "Jahrelang wurde hier nichts gemacht – weder ein Anstrich noch Investitionen in die Technik", sagt Marco Wetzel. Aus seiner Sicht hat das Haus Potenzial, vor allem dank der Lage. "Uns wurde gesagt, dass es für die Zeit nach der Sanierung eine große Anfrage von Ladenmietern gebe", so der Kaufland-Mitarbeiter. Dann fügt er hinzu: "Hoffentlich wird auf gute Qualität gesetzt." Er selbst sei beim Blick auf moderne Geschäfte schon immer ein wenig neidisch gewesen. "Ich freue mich deshalb wahnsinnig auf den Umbau, auch wenn Wehmut dabei ist. Schließlich habe ich bei Kaufland vor zehn Jahren meine Ausbildung absolviert und wurde dann gleich Filialleiter. Ich war Tag für Tag hier."

Ähnliche Gefühle verspüren Jessica Natalino und Dana Gevatter. Eigentlich verkaufen sie Ware, doch in diesen Tagen schwingen sie den Besen. "Es tut schon ein bisschen weh, wenn ein Regal nach dem anderen verschwindet", sagt Jessica Natalino. "Aber wir freuen uns auf Neues und sind sogar stolz, wenn wir hier leer fegen dürfen. Wir lieben unseren familiären Markt. Dies ist eine ganz besondere Filiale."

Mehr Platz für Ware

Die jetzige Verkaufsfläche der Kauflandfiliale am Zähringerplatz hat 2100 Quadratmeter und wird um etwa 940 Quadratmeter erweitert. Um Platz zu schaffen, gibt es einen Durchbruch ins Erdgeschoss und eine neue Rolltreppe. Künftig wird die Filiale also zweistöckig sein. Dies führt zu einer größeren Auswahl an Lebensmitteln und Dingen für den täglichen Bedarf. Neu sind unter anderem Frischetheken für Fleisch und für Fisch mit Bedienung sowie ein großer Backshop. (kis)