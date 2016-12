Konstanz Kaufland-Filiale im Seerhein-Center schließt 14 Monate für großen Umbau

Die Kaufland-Filiale im Seerhein-Center schließt vermutlich am Abend des 5. Januar für 14 Monate dauernde Umbauarbeiten. Dies hängt aber von der noch ausstehenden Baugenehmigung der Stadt ab.

Von außen sieht alles aus wie immer: Verhüllte Geschäfte, leere Schaufenster, triste Gänge. Dass das Seerhein-Center und vor allem die Kaufland-Filiale vor großen Veränderungen stehen, ist nicht ersichtlich. Im Gegenteil: Eine Unmenge an großen, roten Plakaten vor und im Gebäude weisen darauf hin, dass das Geschäft im Untergeschoss weiterhin geöffnet hat. Nur auf Nachfrage an der Info-Theke erfahren Kunden, dass sie am Donnerstag, 5. Januar, vorerst zum letzten Mal dort einkaufen können. Dies bestätigt eine Pressesprecherin der Unternehmenskette. Sie räumt allerdings ein: „Ganz genau wissen wir selbst noch nicht, wann wir schließen, da wir auf die Baugenehmigung der Stadt warten. Wir rechnen täglich damit, dass sie bei uns eintrifft.“ Erst dann könne Kaufland die Kunden über den Schließtermin informieren. Der städtische Pressesprecher Walter Rügert teilte auf Nachfrage mit, dass die Baugenehmigung Anfang 2017 vorliegen werde.

Der Umbau soll noch im Januar 2017 beginnen. „Ziel ist es, die Filiale im zweiten Quartal 2018 wieder zu eröffnen“, teilt die Kaufland-Sprecherin auf Nachfrage mit. Aus diesem neuen Zeitplan wird ersichtlich, dass sich das Vorhaben deutlich verzögerte: Ursprünglich gingen Verantwortliche davon aus, dass das Geschäft am Zähringerplatz ab Anfang August 2016 vorübergehend geschlossen wird.

Das Unternehmen nutzt die Umgestaltung des gesamten Seerhein-Centers, um auch die eigenen Räumlichkeiten zu modernisieren und vor allem deutlich zu vergrößern. Die jetzige Verkaufsfläche von rund 2100 Quadratmetern im Untergeschoss wird um rund 940 Quadratmeter erweitert und auf das Erdgeschoss ausgedehnt. Die Baumaßnahmen für Kaufland sind auf 14 Monate angelegt. Kunden können in dieser Zeit in umliegenden Geschäften einkaufen: Beim Landmarkt in der Friedrichstraße, bei Penny an der Wollmatinger Straße, bei Rewe an der Schneckenburgstraße oder bei Edeka an der Reichenaustraße. Kaufland hat eine weitere Filiale in der Carl-Benz-Straße.