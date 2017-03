Konstanz Kartenverlosung für ausverkauftes Konzert: Sportfreunde Stiller spielen im Kula

Die deutsche Band, Sportfreunde Stiller, tritt am 4. April im Konstanzer Kulturladen auf und stellt unter anderem ihr jüngstes Album "Sturm & Stille" vor. Das Konzert ist bereits ausverkauft. Wir verlosen 1 x 2 Karten.

Es ist Mittwoch. 10 Uhr. In diesem Moment beginnt der Vorverkauf der Karten für das Konzert der Sportfreunde Stiller im Konstanzer Kulturladen. Nach zehn Minuten sind die Karten auf der Homepage der Band vergriffen, nach 30 Minuten ist das Kontingent auf der Homepage des Kula verkauft – das Konzert ausverkauft. "Damit hatten wir nicht gerechnet. So schnell war ein Konzert bei uns noch nie ausverkauft", erklärte Magdalena Schweizer, im Kulturladen für Booking und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich, auf Anfrage. Nur zwei Tage zuvor hatte der Veranstalter den Auftritt auf Facebook angekündigt: "Applaus, Applaus! Wir freuen uns wie die Schneekönige, dass die Urgesteine des Deutschrocks am 4. April im Kula spielen werden."

Ausverkauft, das sind 450 Zuhörer. Das ist auf den ersten Blick nicht gerade intim. Wenn diese Indie-Pop-Band allerdings Sportfreunde Stiller heißt, ist ein Konzert mit 450 Menschen so intim, wie es nur werden kann. Nach fünf Jahren kehren die Bayern zurück nach Konstanz. Die drei Musiker aus Germering bei München präsentieren im Kulturladen neben altbekannten Stücken auch neue Produktionen des jüngsten Albums. "Sturm & Stille" soll laut Band ein Zeichen gegen Zaudern, Zweifeln und Zögern, gegen Pessimismus, Mutlosigkeit und Engstirnigkeit setzen. "Pessimismus hat eine reaktionäre Komponente, Pessimismus hat keine Vision, keine Perspektive“, stellt Bassist Rüdiger Linhof in einer Pressemitteilung fest. Und: "Für uns war Pessimismus nie eine Option, weil Optimismus immer unser Motor war und ist."



Gewinnspiel: Der SÜDKURIER verlost einmal zwei Karten für das Konzert der Sportfreunde Stiller am Dienstag, 4. April, im Kulturladen. Die Karten werden unter allen verlost, die zwischen Donnerstag, 16. März, 8 Uhr, und Freitag, 17. März, 20 Uhr, unter Telefon (0¦13¦79)¦370¦500¦20 anrufen (50 Cent pro Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, Mobilfunkpreise abweichend) und ihren Namen, Adresse und Telefonnummer sowie das Stichwort "Sportfreunde Stiller" hinterlassen. Der Name des Gewinners wird am Dienstag veröffentlicht.

Bei Kritikern ist das siebte Album der Sportfreunde weitgehend durchgefallen. "Harmonisch, friedlich und entspannt. Gelassenheit macht das Leben ja tatsächlich besser. Und die Musik unfassbar langweilig", schreibt die Süddeutsche Zeitung. Den Verkaufszahlen hat dieses Echo kaum geschadet. Das Album stieg wie schon "La Bum" vor zehn Jahren auf Platz eins der deutschen Album-Charts ein. Und ein Live-Konzert lässt ja genug Raum für altbekannte Ohrwürmer. "Siehst du das genauso?", "Ein Kompliment" und "Ich, Roque" finden sicher genauso ihren Platz in der Setlist wie die neuen Lieder.

"Raus in den Rausch!" eröffnet mit einem Cello-Intro die Platte, die im vergangenen Oktober erschienen ist. So schwarz-weiß das Coverbild ist, so bunt sind die zwölf Lieder. "Wir wissen mittlerweile, wer wir sind und was wir wem zu verdanken haben", erklärt Rüdiger Linhof. Die Band habe ihren Platz gefunden. "Wir können Künstler sein, ohne das heute noch hinterfragen zu müssen." Das Eröffnungslied erzählt davon, nach vorn zu schauen, loszumarschieren: 'Raus, raus in den Rausch / 'n schönen Gruß vom Leben / Raus, raus in den Rausch / viel Spaß beim Schweben!', singt Peter Brugger. Der Titelsong "Sturm & Stille" setzt mit "Weißt du noch?"-Zeilen auf Nostalgiegefühle. "Disko4000" lädt dann mit Elektroklängen auf die Tanzfläche ein: 'Du so Turbo-Bella / ich optisch down im Keller / Du bist die Disco-Maus / ich bin der Metal-Klaus'.

Die Sportfreunde Stiller, die mühelos tausende Menschen in Hallen und vor Festivalbühnen locken, spielen momentan viel auf kleineren Bühnen – unter anderem im Kula. Vor zwei Monaten habe das Management der Band angefragt, erklärte Magdalena Schweizer. Diese Woche kam die Bestätigung. "Darüber freuen wir uns riesig", sagte sie. Die Gruppe ist bereits vor fünf Jahren im Kula aufgetreten. "Das ist schon etwas anderes, wenn so eine Band kommt. Die spielen sonst in viel größeren Hallen mit einem höheren Anspruch. Das ist ein ganz anderes Niveau – und das macht es auch für uns so spannend", erklärte sie. Sieben Studioalben, ein MTV unplugged, mehrere hunderttausend verkaufter Alben, Gold- und Platinauszeichnungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie unzählige Live-Konzerte und drei Echo-Trophäen: Das sind die Sportfreunde Stiller – und so eine Band steht nicht jeden Tag auf der Bühne im Kula.

Seit mehr als 20 Jahren treten die Sportis – wie sie von ihren Fans kurzum genannt werden – gemeinsam auf. 1995 spielten sie erstmals unter dem Namen Stiller in der Besetzung Peter Brugger, Florian Weber und Andi Erhard. Namensgeber der Band war Hans Stiller, Trainer der Bezirksligamannschaft SV Germering, in der Brugger und Weber lange Zeit Fußball spielten. Als Andi Erhard die Band 1997 verließ, stieß Rüdiger Linhof dazu. Die Zahl der Zuhörer konnten sie damals noch an ihren Fingern abzählen, spätestens seit der Fußballhymne "54, 74, 90, 2006" füllen sie Hallen und Arenen. Als die Band 2006 den Song zur Weltmeisterschaft im eigenen Land schrieb, grölten Hunderttausende auf öffentlichen und privaten Fanmeilen mit. Wenn die Sportfreunde Stiller also am 4. April vor 450 Zuhörern im Konstanzer Kulturladen auftreten, dann können Fans ihren Idolen nicht viel näher kommen.