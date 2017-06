Konstanz Kapitän Franz Romer: Die Geschichte von Dettingens größtem Sohn im Stadttheater

Die Geschichte des weltberühmten Seefahrers kommt ins Stadttheater. Er gilt als Erfinder der heutigen Eventkultur. Nachfahrin Irmgard Schmid berichtet aus dem Leben ihres Onkels.

Irmgard Schmid ist eine waschechte Dettingerin. Sie ist hier geboren, aufgewachsen und möchte den Konstanzer Vorort nie verlassen. 78 Jahre ist die Rentnerin alt. Man merkt es ihr nicht an. Sie als rüstig zu bezeichnen, wäre eher noch untertrieben. Vielleicht liegt es an ihren Genen. Ihr Onkel mütterlicherseits war der größte Sohn Dettingens – Kapitän Franz Romer, ein Mann, der es mit großer Hartnäckigkeit und eisernem Willen zu Weltruhm geschafft hat. "Ja, ja, der Franz war damals schon eine Sensation", erzählt sie. "Heute interessiert die Geschichte seines Lebens leider kaum jemanden mehr." Bei diesen Worten meldet sich Gerd Zahner zu Wort. Der Konstanzer Autor und Rechtsanwalt hat das Buch geschrieben. „Abgefahren. Romer. Ein Vergessener vom Bodensee.“ Er will beobachtet haben, "dass die Geschichte dieses Bauernbuben aus Dettingen, der 1928 mit einem Paddelboot von Europa nach Amerika fährt, heute aktueller ist denn je". Gerd Zahner spricht in diesem Zusammenhang von Kapitän Romer als "Erfinder der Adrenalinkultur, der Eventkultur.





Er war wie die heutigen Bungee Jumper oder Fallschirmspringer ein Mensch, der sein Leben nur erfüllen kann, in dem er sich an die Grenze zum Tod begibt". Es sei geradezu absurd und absolut sinnlos, mit einem Paddelboot über den Atlantik fahren zu wollen – sowohl damals als auch heute. "Das erinnert mich an die Bilder vom Himalaya, wenn Menschen ohne Vorkenntnis oder Vorahnung höchste Berge besteigen wollen und damit sich und andere in Lebensgefahr bringen."

Deutschland war damals auf der Suche nach einem Helden. Der erste Weltkrieg hatte seine tiefen Spuren hinterlassen. Und auch Amerika wurde plötzlich aufmerksam auf den Deutschen mit der verrückten Idee. "Franz Romer vermarktete sein Vorhaben", erzählt Gerd Zahner, "Und letztlich hat genau das ihm das Leben gekostet." Für sein wagemutiges Unternehmen verwendete er ein segelfähiges Klepper-Boot mit einer Länge von 6,40 Meter und einer Breite von einem Meter, es wog 73 kg. Franz Romer benötigte für die Strecke von Las Palmas auf Gran Canaria bis zu der Karibikinsel Saint Thomas 58 Tage, vom 10. Juni bis zum 31. Juli. Im September brach er auf in Richtung New York City – trotz einer Orkanwarnung. Seither wurde er nie mehr gesehen und gilt als verschollen. "Er musste nach New York aufbrechen, weil dort die große Presse auf ihn wartete", erzählt Franz Romer. "Nur mit dieser Presse hätte er die Überfahrt zu Geld machen können. Nur in New York wäre die Reise zum Erfolg geworden."



Irmgard Schmid muss die Geschichte ihres Onkels heute nicht mehr oft erzählen. "Die meisten kennen sie ja schon", sagt sie lächelnd. Gerd Zahners Buch und die Inszenierung im Theater bezeichnet sie als "richtig toll. Denn so ein Mann und so eine Geschichte darf nicht in Vergessenheit geraten". Anna Hertz spielt den Kapitän. "Eine grandiose Idee", findet Gerd Zahner. "Das ist eine beeindruckende Transformation. Auch Romer wollte jemand anders sein als er war." Patrick Manzecchi begleitet den gut anderthalbstündigen Monolog mit Percussion.