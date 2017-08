Konstanz Kampfhundesteuer: Initiative plant Klage gegen die Stadt Konstanz

Keine Erhöhung der Hundesteuer, dafür strengere Regeln für Halter: Die Konstanzer Initiative Wir für Tier will die Stadt Konstanz verklagen, sobald die neue Satzung mit einer Steuer von 900 Euro für den ersten Kampfhund in Kraft tritt.

Nein, süß sind Merlin und Louis nicht. Merlin ist ein American Staffordshire Terrier-Mischling, Louis ist ein Rottweiler. Es sind die Hunde von Nina Hasiwa und Bettina Günther. "Natürlich sind sie nicht süß, Hunde sind keine Kuscheltiere", sagt Hasiwa. Dann ergänzt sie: "Kein Hund ist ein Kuscheltier." Weil Merlin zu den Listen- und Kampfhunden zählt, soll ihre Halterin ab 2018 knapp neunmal mehr Hundesteuer als bisher bezahlen. So wie über 20 weitere Halter in Konstanz. Deshalb will Hasiwa die Stadt Konstanz verklagen, sobald die neue Satzung mit einer Steuer von 900 Euro für den ersten Kampfhund in Kraft tritt.

Kampfhund. Bei diesem Begriff schwillt Nina Hasiwa der Kamm. Sie könne verstehen, wenn Menschen Angst vor großen Hunden haben. Rottweiler können über 40 Kilogramm schwer werden, Louis' Kopf hat die Größe eines Basketballs. Ein Kampfhund ist er im Gegensatz zu American Staffordshire Merlin in Baden-Württemberg nicht. Hasiwa sagt: "Kein Hund ist zum Kämpfen geboren. Wer sie dazu ausbildet, arbeitet mit Qual." Das Problem befinde sich am anderen Ende der Leine. Deshalb haben Nina Hasiwa und Jakob Hartmann die Initiative Wir für Tier ins Leben gerufen.

Hartmann ist ihr Vorsitzender, als Kampfhund kann man seine Jack-Russel-Terrier-Dame nicht bezeichnen. "Mir geht es um den Grundsatz, da fühle ich mich als Bürger der Stadt verantwortlich", erklärt er, warum er sich an einer möglichen Klage gegen die Stadt beteiligen möchte. Für ihn ist klar: "Die Stadt will bestimmte Hunde aus dem Stadtbild haben, das ist diskriminierend, es greift in Grundrechte ein." Die Stadtverwaltung sieht dagegen einen Modetrend hin zu Listen- oder Kampfhunden. "In den letzten Jahren ist die Anzahl der meldepflichtigen Kampfhunde von zehn auf rund 25 gestiegen", sagt Rathaussprecher Walter Rügert, "Tendenz weiter steigend". Wie viele Kann-Kampfhunde hinzukämen, prüfe die Stadt derzeit noch.

Kampfhundesteuer in Konstanz

Im Juli hat der Gemeinderat beschlossen, dass die Steuer für als Kampfhunde eingestufte Hunde ab 2018 bei 900 Euro für den ersten, bei 1500 Euro für jeden weiteren Hund liegt. Damit liegt Konstanz im Landesvergleich am oberen Ende der Preisspanne. Grundlage

Die Stadt Konstanz beruft sich auf eine Polizeiverordnung des Landes. Diese sieht unter anderem einen Wesenstest für bestimmte Rassen sowie ein Verbot deren Züchtung vor. Weil sich daran in Konstanz immer mehr Bürger nicht hielten, schlug die Verwaltung eine Steuer von 600 Euro für den ersten und 1200 Euro für den zweiten Kampfhund vor.

Entscheidung

Auf Antrag der Linken-Fraktion kam es im Gemeinderat schließlich zur Entscheidung über den noch höheren Satz von 900 beziehungsweise 1500 Euro. Für alle anderen Hunde steigt die Hundesteuer ab 2018 um zwölf Euro für das erste Tier (108 Euro) und um 24 Euro für jeden weiteren Hund (216 Euro).

Betroffene Rassen

Zwölf Rassen werden durch die Polizeiverordnung als "besonders gefährlich und aggressiv und damit als Kampfhunde" bewertet: American Staffordshire Terrier, Bullterrier, Pit Bull Terrier, Bullmastiff, Staffordshire Bullterrier, Dogo Argentino, Bordeaux Dogge, Fila Brasileiro, Mastin Espanol, Mastino Napoletano, Mastiff, Tosa Inu. Bettina Günthers Rottweiler ist damit in Baden-Württemberg derzeit kein Kampfhund.

Kritik

Auch Christa Müller-Fehrenbach, Vorsitzende des Tierschutzvereins, bezeichnet die Entscheidung für eine Kampfhundesteuer als falsch. "Sollten Halter wegen Finanzproblemen ihre Hunde abgeben, können wir nicht einspringen, dafür fehlt uns das Personal." In diesem Fall will die Stadt laut Sprecher Walter Rügert eine Stundung, Niederschlagung oder einen Teilerlass gewähren – nach rechtlicher und wirtschaftlicher Prüfung. (bbr)

Der Weg durch die Instanzen würde nicht enden, sollte die Klage von Wir für Tier gegen die Stadt erfolglos sein. "Sollte die Satzung von Konstanz rechtlich wasserdicht sein, gehen wir auf Landesebene", sagt Hasiwa. Als nächsten Schritt würde sich Wir für Tier mit einer Eingabe an den Petitionsausschuss wenden. Hasiwa will nicht akzeptieren, dass sie und Merlin zwei strenge, 1000 Euro teure Wesenstests durchlaufen mussten und nun dennoch als Kampfhundhalterin gilt. "Genau das hat das Bestehen der Wesenstests ja widerlegt", argumentiert sie. Die plötzliche Entscheidung über eine Einführung einer deutlich erhöhten Steuer hält sie "für nicht überprüfbar".

Sie habe mit Merlin mit den Menschen in Konstanz ebenso wenig Probleme, wie Bettina Günther mit Rottweiler Louis. Die Statistik der Stadt belegt einen Beißvorfall eines Listenhundes in den vergangenen Jahren, wie Rathaussprecher Rügert mitteilt. "Bei etwa 2000 anderen Hunden hatten wir 70 Beißvorfälle." Das Verhältnis Hund zu Biss liegt damit unabhängig von der Einstufung eines Hundes als potenziell gefährlich gleich hoch.

"Was wir benötigen, sind klare Regeln, jeder Halter muss seinen Hund verstehen und auf ihn trainiert sein", sagt Jakob Hartmann. Die Einführung eines Hundeführerscheins für jeden Halter bezeichnen die Mitglieder von Wir für Tier "als unseren großen Traum". Die Kampfhundesteuer ab 2018 sei dagegen "Symbolpolitik auf Basis von Gerüchten über angeblich bösartige Hunde", sagt Nina Hasiwa.