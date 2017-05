Konstanz Kampf der Gladiatoren beim Konstanzer Wagenradrennen

Das erste Wagenradrennen im Rahmen des City-Radrennens bot Spaß und Unterhaltung: Team Sport Gruner macht alle nass und fährt den Sieg ein.

"Fast alles ist erlaubt beim ersten Wagenradrennen. Lediglich: Wer die VMC-Ordner nass spritzt, wird disqualifiziert", konstatierte Heiner Knittel, Präsident des Velo- und Motorfahrer-Clubs (VMV), der das traditionelle City-Radrennen auf der Laube ausrichtet. Die neue Gaudi-Disziplin versprach viel und hielt alles. Im Zweier-Team als Kutscher und Zugpferd galt es, zwei Runden mit dem Lastenrad zu drehen. In Sachen Verkleidung punktete das SÜDKURIER-Team mit Daniel Bensberg und Johannes Ardelt, die – komplett blau gekleidet – Batman-Schlümpfen ähnelten. Auch das Leser-Team, welches beim SÜDKURIER-Wettbewerb den Startplatz gewonnen hatte, trat bei der Schönheitskonkurrenz an: Philipp Lutscher und Catalina Ibanez Guiterrez sind bereits mit dem Lastenfahrrad vor das Standesamt gefahren und kamen jetzt erneut in Hochzeitsrobe.

Gewertet wurde jedoch nicht die Schönheit, sondern Schnelligkeit und Geschicklichkeit auf 1,3 Kilometern mit Fahrerwechsel. Die sieben Teams waren hochmotiviert. Die Losung von Frank Meyering und Sebastian Wagner von Sport Gruner lautete: "Hauptsache Spaß haben und Team Zweirad Joos hinter uns lassen." Den Radspezialisten Andreas Joos und Christoph Alff war es wichtig, das SÜDKURIER-Team den Schneid abzukaufen. Vier Wasserspitzpistolen hatten sie dabei und statteten ihre Fans mit Wasserbomben aus.

Im wahrsten Sinne alle nass gemacht hat das Gruner-Team, welche als erste ins Ziel gelangte, dicht gefolgt vom Team "Stark durch Fleisch" und dem Joos-Duo. Das SÜDKURIER-Team erkämpfte sich den letzten Platz. Die Sportler hatten im Eifer des Gefechts vergessen, die Parkbremse zu lösen. Das wird beim zweiten Wagenradrennen, für welches sich Interessierte jetzt schon via E-Mail bei daniel.bensberg@suedkurier.de anmelden können, sicherlich nicht mehr passieren.