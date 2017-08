Konstanz Jungwähler zur Bundestagswahl: "Wie steht´s um unsere Zukunft?"

Die jungen Wähler sind weniger, aber die Zukunft Deutschlands. Was verspricht die Politik ihnen? Andreas Jung (CDU) und Katrin Albsteiger (CSU) haben bei einer Diskussion mit der Jungen Union geantwortet

Konstanz – Wenn am 24. September der 19. Deutsche Bundestag gewählt wird, dann sind die jungen Wähler deutlich in der Minderheit. Gleichzeitig bergen sie aber ein großes Potenzial und eine ideale Zielgruppe für Wahlkämpfer, schließlich sind viele von ihnen noch nicht auf eine Partei festgelegt. So stecken auch die Jugendorganisationen der Parteien der Region schon mitten im Wahlkampf – digital, aber auch mit klassischen Formaten. „Wie steht´s um unsere Zukunft?“ – unter diesem Titel lud die Junge Union zur Diskussion mit den beiden Bundestagsabgeordneten Katrin Albsteiger (CSU) aus Neu-Ulm und Andreas Jung (CDU) in den Biergarten am Konstanzer Hafen.

Bildungs-, Umwelt- und Außenpolitik zwischen Obazda und Brezel: Zu der öffentlichen Veranstaltung kamen vor allem Mitglieder der Jungen Union, wie Marina Reutebuch aus Mühlingen. Sie kritisierte vor allem die Bildungs- und Hochschulpolitik und forderte mehr Studienplätze in der Medizin. Hintergrund ist ein Problem, das auch die Region zunehmend betrifft: Der Mangel an Landärzten. Reutebuch will mit ihrem 1,6-Abitur selbst Medizin studieren, doch die Zulassungsbeschränkungen sind strikt und die Plätze rar. „Es gibt Leute, die warten sieben Jahre auf einen Studienplatz, müssen dann an das andere Ende des Landes ziehen – und kommen nach dem Studium eher nicht zurück aufs Land“, sagt Reutebuch, die selbst nach Freiburg wollte und letztlich in Hamburg genommen wurde. Andreas Jung will Studienplatzbewerbern mehr anrechnen als die Abiturnote und Katrin Albsteiger verwies auf den Hochschulpakt, der Milliarden für zusätzliche Studienplätze zur Verfügung stellt.

Gerade aber auch bei den Zugangsmöglichkeiten für Medizin gebe es „Handlungsbedarf“, so Albsteiger. Konkreter wurde die bayerische Abgeordnete nicht, denn bei der Bildung seien letztlich die Länder gefragt.

Auch Umwelt und neue Technologien waren Thema. „Es wird auch in Zukunft nicht ohne Auto gehen“, sagte Andreas Jung, erfolgreicher Kämpfer für den Ausbau der B33, mit dem Verweis auf die ländliche Region. „Aber wir müssen den öffentlichen Nahverkehr ausbauen und den Anspruch haben, bessere Autos mit alternativen Antrieben zu produzieren.“ Die Schüler Thomas Racke und Tizian Mattes sprachen zuletzt noch das Thema Europa und Grenzpolitik an. Der Tenor der Abgeordneten Jung und Albsteiger: Europäische Politik müsse transparenter werden, man müsse für Europa und offene Grenzen kämpfen, sie aber auch besser schützen.