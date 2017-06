Konstanz Junger Klassiker: Schernikaus "Kleinstadtnovelle" im Theater Konstanz

Die Theaterakademie Hamburg zeigt in der Werkstatt des Theaters Konstanz „Kleinstadtnovelle“ nach Ronald M. Schernikau.

Sich in einer Kleinstadt als homosexuell zu outen – nicht unbedingt ein leichtes Unterfangen. Ronald M. Schernikau beschrieb das in seiner 1980 erschienenen "Kleinstadtnovelle", noch vor seinem Abitur erschien das Werk. In der Werkstatt des Theaters Konstanz ist nun eine Bühnenadaption der Novelle zu sehen: Die Theaterakademie Hamburg spielt "Kleinstadtnovelle" und stellt ebenso emotionale wie gesellschaftskritische Fragen.

"Schernikaus Text kritisiert einen immer noch stillschweigend akzeptierten Konsens: Warum wird so selten offen über Sexualität gesprochen? Warum passen Menschen ihre sexuellen Bedürfnisse so bereitwillig den Forderungen der Gesellschaft an? Und warum gibt es die Illusion von Gemeinsamkeit noch immer nur als Kinderhaben, Familienausflug und Urlaubsfoto?" – Dies sind die Leitgedanken der Inszenierung, wie sie die Veranstalter in einer Presseankündigung beschreiben. Das Ziel des Ensembles sei es, "einen eindringlichen Theaterabend mit politischer Prosa und sensiblen Dialogen" zu schaffen. Die Regie führt Moritz Bleichl.

Die Inszenierung ist zu sehen am Sonntag 2., und Montag, 3. Juli, jeweils 20 Uhr. Karten gibt es an der Theaterkasse unter Telefon (0 75 31) 90 01 50, theaterkasse@konstanz.de, www.theaterkonstanz.de