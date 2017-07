Konstanz Junge Union Konstanz über Freizeit am Seerhein: Auf das Wohnen folgt das Leben

Mitglieder der Jungen Union haben Vertretern des Stadt- und Kreisverbands der CDU ihre Ideen für die Entlastung des Herosé-Areals vorgestellt. Ein Kommunaler Ordnungsdienst reicht ihnen nicht, es müssen ihrer Meinung nach auch Freizeitalternativen geschaffen werden.

Wo gewohnt und gearbeitet wird, da muss man auch leben. So lassen sich die Ideen für künftige Freizeiträume unter freiem Himmel der Jugendorganisation der CDU Konstanz, Junge Union, zusammenfassen. "Wir befürworten die Einrichtung eines Kommunalen Ordnungsdiensts an den Uferbereichen, aber er kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein", sagt der Stadtvorsitzende der Jungen Union, Laurenz Krüder. Gemeinsam mit seinem Kreiskollegen Levin Eisenmann stellt er Vertretern des CDU-Stadt- und Kreisverbands ein Konzept zum Leben am Seerhein vor. Denkanstöße nennen beide das. "Uns geht es nicht darum, etwas zu fordern, dafür sind die Gemeinderatsfraktionen zuständig", stellt Eisenmann klar. Deshalb fehlt in ihrem Konzept für die fünf Gebiete Webersteig, Wessenbergschule, Schänzle, Bodenseeforum und Herosé-Park auch ein konkretes Finanzierungsmodell.

"Die Ideen sind charmant", sagt CDU-Fraktionsvorsteher Roger Tscheulin. Manches sei sicher leichter darzustellen, anderes sei von einer tatsächlichen Entwicklung weiter entfernt. Zu den Ideen der Jungen Union gehört unter anderem eine Vergrößerung der Strandbar am Webersteig, indem die Straße verkehrsberuhigt würde. Im Bereich neben dem Europahaus wünschen sich die beiden mehr Grillstellen. "Die Leute sind da jetzt schon, müssen aber ihre Einweggrills aus dem Supermarkt mitbringen", sagt Eisenmann. Für das nötige Feuerholz bringt er "Persönlichkeiten aus der Stadt als Holzpaten" ins Spiel. Das Herosé-Areal soll zwar entlastet werden, gleichzeitig aber als Raum für alle Konstanzer erhalten bleiben. "Niemand wollte einen Vorgarten für Luxusapartments, die Menschen wollen hier leben", erläutert Eisenmann. Roger Tscheulin versprach, die Anregungen des Parteinachwuchses in die Fraktion zu tragen.