Konstanz Junge Talente zeigen beim Galakonzert ihr Können

Vier Kinder musizieren in der Lutherkirche für Hilfsprojekte. Alle überzeugen mit großem Talent.

Alle Jahre wieder gibt der Rotary-Club Konstanz-Mainau ein Konzert junger Künstler in der Lutherkirche. Musiziert wird zugunsten ukrainischer Hilfsprojekte und dem Kinder- und Jugendhospiz des Landkreises; da dürfen musikalische Leistungen sowohl geniale Ausmaße erreichen als auch mal Lampenfieberfolgen zeigen. Den Anfang machte die achtjährige Hanako Schatz am Klavier: Da blitzten J.S. Bachs Invention C-Dur und W.A. Mozarts C-Dur-Sonatensätze vor Sauberkeit und Zuverlässigkeit; da traute sich die Grundschülerin an Frédéric Chopins Abschiedswalzer und spielte sich in dessen schnellem Finale schon richtig frei. Laetizia-Sophie Herdin, 11 Jahre alt, hat sich der Stimme verschrieben und gab den kleinen, aber nicht leichten Mozart-Opernarien (aus "Bastien" und "Figaro") hübschen Klang und Ausdruck, war in Schuberts "Seligkeit" über ihre Nervosität aber selbst nicht so selig.

Zehn Jahre alt ist der Geiger Josef Schatz: Er schien mit seinem Instrument schon verwachsen, spielte Temperament aus, traf jeden Ton sauber, holte Ausdruck aus der Bogenführung und echtes Vibrato aus den Fingern. Da gab es Riesenapplaus für Mozarts Allegro aus dem Violinkonzert B-Dur, und noch größeren nach Henri Vieuxtemps' Ballade und Polonaise, wo er eine tolle Leistung hinlegte.

Nach der Pause ein anderes Konzertbild: Bei You Wei Liu, 12 Jahre alt, schien sich eine ausgereifte Pianistin über die Tasten zu beugen. Ein gefestigtes Ausnahmetalent von eigener Kraft, sicher, überlegen, alle musikalischen Momente reflektierend und verstehend. Sie gab (mit Zugabe) einen eigenen Klavierabend von 50 Minuten Dauer. Aus Beethovens kompletter Es-Dur-Sonate machte sie ein spannendes Kunstwerk mit allen Empfindungen; tauchte ebenso tief in die melodiöse Welt Chopins und zeichnete nach, was man Franz Liszt gern nachsagt: "Klavierlöwe" unglaublicher Virtuosität, aber auch feiner Eleganz zu sein. Der Applaus aus voller Lutherkirche war mit Recht gewaltig. Er galt auch der Lehrerin und Pianistin Alla Schatz und dem Nachwuchsförderer und Betreuer Oleg Dynov.