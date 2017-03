Konstanz Junge Konstanzer Straftäter kommen nicht nur aus dem Berchengebiet

Die Menschen im Konstanzer Berchengebiet bleiben nach dem tödlichen Messerstich in einer unweit gelegenen Shisha-Bar beunruhigt. Der mutmaßliche Täter hat offenbar Bezüge zum Berchengebiet. Eine vor einigen Jahren dort verortete gefürchtete Jugendbande hat sich nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft zu einem stadtweiten, sich zufällig treffenden Kreis entwickelt.

Es fällt auf, dass hier auf dem großen Spielplatz auf fast jedes Kind ein Erwachsener kommt. Auch vor der Berchenschule stehen zur Mittagszeit einige Mütter, die auf ihre Kinder warten. "Alleine gehen meine Jungs nicht nach Hause", erzählt eine Mutter, die nach eigenen Aussagen besorgt ist um das Wohl ihres Nachwuchs. "Ich lass meine fünfjährige Tochter nicht aus den Augen", sagt ein Mann, dessen Kind 20 Meter entfernt mit Freunden spielt.



Nach der Festnahme eines mutmaßlichen Täters am Sonntagabend, der vor einer Shisha-Bar im Industriegebiet einen 19-Jährigen getötet haben soll , sind die Menschen angespannt. Immerhin soll er Verbindungen in ihr Quartier haben. Doch ihr Tagesablauf hier hat sich, wie sie betonen, dadurch nicht geändert.

Im Berchengebiet fühle er sich nicht sicher, sagt der Vater des fünfjährigen Kindes. "Klar ist es besser geworden", fügt er hinzu. "Aber schauen Sie mal da drüben, da stehen finstere Gestalten." Er zeigt mit seinem Kopf unauffällig in die Richtung einer kleinen Gruppe von Jugendlichen. Die finsteren Gestalten stellen sich als nette Jungs heraus.



"Wir haben gehört, dass der Täter von hier kommen soll", sagen sie, angesprochen auf den 17-Jährigen vermeintlichen Täter. "Hoffentlich sitzt der ganz, ganz lange und glücklicherweise haben sie den schon erwischt."

Wer dieser war, möchte hier niemand wissen. "Es ist besser, wenn man manche nicht kennt", sagt ein 16-Jähriger. "Wobei es ruhiger geworden ist." Vor ein paar Jahren noch, erzählt ein anderer, gab es mehr Probleme mit einer Gruppe. Die Jugendlichen benutzen den Begriff, den Polizei, Stadt und Staatsanwaltschaft nicht so gerne hören: Berchen-Bande. "Die sind zwar noch da, aber schlägern sich jetzt mehr so am Zähringerplatz."



Eine Einschätzung, die auch von anderen Menschen hier geteilt wird. "Es war ja nicht immer so, dass diese Kerle immer sichtbar durch die Straßen gezogen sind", sagt eine Frau. "Aber heute sind diese Grüppchen, um die man gerne einen Bogen gemacht hat, seltener anzutreffen." Auch die Stadt beschwichtigt: Die Berchen-Gang als solche gebe es nicht mehr, teilt Rathaussprecher Walter Rügert mit. Es handle sich um eine Gruppe, die sich in immer veränderten personellen Zusammensetzungen treffe und ihre Freizeit gemeinsam verbringe.

Die Strukturen einer organisierten Gang seien nicht erkennbar, betont Rügert: "Die Kontakte unter den jungen Menschen sind inzwischen loser, der Kreis an Personen, die sich gegenseitig kennen, ist größer geworden und geht inzwischen sogar über die Stadtgrenzen hinaus."



Nach Einschätzung der Mobilen Jugendarbeit sind die meisten Delikte nicht von langer Hand geplant worden. Eine Einschätzung, die Staatsanwalt Andreas Mathy teilt: "Diese Gruppe ist kein hermetisch abgegrenzter, sondern ein sich immer zufällig treffender Kreis", sagt er, fügt jedoch hinzu: "In den vergangenen anderthalb Jahren ist eine nicht alltägliche Häufung von Straftätern aufgetreten." Dabei gehe es in der Regel um Erpressung oder Körperverletzung. Die Mitglieder dieser Gruppe möchte er jedoch nicht auf das Berchengebiet beschränken.

Vor wenigen Jahren verbreitete eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen in der Stadt, an Schulen und in Petershausen vor allem unter Gleichaltrigen Angst und Schrecken. Bei der Polizei ermittelte eine Einsatzgruppe. Polizisten sprachen 2015 von einer bislang unbekannten Brutalität unter Kindern und Jugendlichen. Laut SÜDKURIER-Recherche existiert nach wie vor eine Gruppe, die sich aus dem gesamten Stadtgebiet rekrutiert. Diese Gruppe begehe weiterhin Straftaten, bestätigen Jugendliche übereinstimmend.

Elmar Mosbrugger, Schulleiter der Berchenschule, warnt vor einer Stigmatisierung des Gebiets und davor, den ganzen Stadtteil mit einer Bluttat in Verbindung zu bringen. „Meines Wissens existiert diese Gruppe, die vor zwei Jahren aktiv war, nicht mehr“, erklärt er. Der Stadtteil habe sich durch verschiedene Maßnahmen positiv entwickelt. „Es hat sich viel getan mit der Ganztagsschule und dem Förderprogramm Soziale Stadt“, sagt er. Das Förderprogramm ist mittlerweile ausgelaufen, doch im Jugendzentrum und im Treffpunkt gehe die Arbeit weiter. „Der Stadtteil hat sich sehr beruhigt. Von Berchenschülern fällt niemand auf“, nimmt Elmar Mosbrugger seine Schüler in Schutz.