Konstanz Junge Frau bestohlen: Polizei sucht Zeugen

Die Handtasche hing am Kinderwagen: Im Konstanzer Einkaufszentrum Lago ist eine 27-Jährige bestohlen worden, nun bittet die Polizei um Hinweise.

In einem unbemerkten Augenblick hatte laut Polizei-Pressemitteilung ein unbekannter Täter am Mittwoch gegen 12.45 Uhr in die Tasche der jungen Frau gegriffen. Er entwendete daraus den Geldbeutel mit Bargeld und diversen Papieren sowie eine Canon-Kamera im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges in dem Einkaufszentrum beobachtet haben, bittet die Polizei, sich beim Revier Konstanz, Telefon (07531) 995-0, zu melden.