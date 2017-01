Konstanz Jungdesigner der HTWG Konstanz sammeln Startkapital für kreative Ideen

Von der stylischen Handy-Wandhalterung bis zu umzugsfreundlichen Karton-Möbeln zum Ineinanderstecken: HTWG-Studenten wollen mit Crowdfunding ihre kreativen Projekte vermarkten.

Konstanz (sk) Eine mobile Cocktailbar, umzugsfreundliche Möbel-Module aus Waben-Karton zum Ineinanderstecken, eine stilvolle Parkstation fürs Handy, die "dem Besitzer mehr Zeit für sich selbst beschert", wie es in einer Presseerklärung der Hochschule Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG), heißt – die Design-Studenten der Hochschule haben bemerkenswerte Ideen. Im Projekt "Designentrepreneure" sollen sie jetzt den nächsten Schritt gehen: Ihre Erzeugnisse mit eigenem Startup-Unternehmen vermarkten. Ohne viel Startkapital. Nämlich mit einer Crowdfunding-Kampagne.

„Die Studenten sollen nicht nur beweisen, dass sie gute Designer sind, sondern auch lernen, wie man mit dem eigenen Startup ohne viel Startkapital erfolgreich sein kann“, wird Designprofessorin Judith M. Grieshaber in der Presseerklärung der Hochschule zitiert. Der Designer Borahm Cho, der an der HTWG Kommunikationsdesign studiert hat, kehrte für den Kurs als Lehrbeauftragter zurück. „Nach meinem Studium ging ich nach New York, gründete eine Firma und bemerkte ganz schnell, dass Designer in Gründerteams eher eine Seltenheit sind. Dabei haben gerade wir die Werkzeuge und Fähigkeiten, um Ideen zu verwirklichen“, sagt er laut Presseinfo.

„Viele erfolgreiche Gründer wie die Macher von Fritz-Kola oder MyMuesli haben schon während des Studiums oder direkt danach ihr Startup gegründet“, zitiert die Hochschule die Journalistin Kerstin Conz, die die Studierenden bei ihrer PR-Kampagne als Lehrbeauftragte unterstützt. Wenn man erst eine größere Wohnung oder gar eine Familie habe, sei die Bereitschaft zu gründen wegen der damit verbundenen Risiken sehr viel geringer.

Über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter.com müssen die Studenten je 999 Euro aufbringen. Als Motivation für ihre Unterstützer gebe es schon bei kleinen Beträgen eine Belohnung, so die HTWG. Kommt nicht genug Kapital zur Realisierung zusammen, bekommt man sein Geld zurück. Die Kampagne läuft bis 1. Februar.

Vom Hocker bis zum Kartenspiel

Die Ideen der Design-Studenten sind völlig unterschiedlich, wie es in einer Auflistung der HTWG in ihrer Presseinfo heißt.