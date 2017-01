Konstanz Jugendliche in Konstanz hantieren, drohen und schießen mit Schreckschusspistole

Jugendliche in Konstanz hantieren, drohen und schießen mit Schreckschusspistole

Gefährliche Situation in der Fürstenbergstraße: Vier Jugendliche im Streit miteinander und eine Schreckschusspistole haben am Sonntagabend die Polizei auf Trab gehalten.

Zwischen zwei 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen und zwei 16- und 18-Jährigen kam es gegen 22 Uhr wegen einer Leihgabe zu einem Streit.



In dessen Verlauf sollen die beiden jüngeren auf die beiden anderen eingeschlagen haben, teilte die Polizei mit. Der 18-Jährige setzt sich daraufhin mit einer Schreckschusspistole zur Wehr. Im nachfolgenden Gerangel sollen die beiden 15- und 16-Jährigen nach den bisherigen Erkenntnissen die Waffe in ihren Besitz gebracht und damit auch einen zufällig vorbeikommenden Pizzaboten bedroht haben.



Eine vorbeikommende Polizeistreife sah die Situation und forderte den 15-Jährigen auf, die Waffe abzulegen. Der weigerte sich zuerst und da zunächst nicht klar war, ob es sich um eine echte Pistole handelte, gab einer der Beamten einen Warnschuss in die Luft ab. Der 15-Jährige, dessen Identität bekannt ist, warf die Waffe hin und flüchtete, während die Polizisten die drei anderen vorläufig festnehmen konnten. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und möglicher weiterer Straftaten laufen.