Konstanz Jugendfeuerwehr baut Häuser für Wildbienen

Mit dem Bau von Wildbienenhäusern leisten Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr einen Beitrag zum Tierschutz.

Vor dem Feuerwehrgerätehaus in Dingelsdorf wird gehämmert und gebohrt. Hochkonzentriert sind die Angehörigen der Jugendfeuerwehr aus Dingelsdorf und Dettingen bei der Arbeit. Nichts kann sie ablenken. "Wir bauen Wildbienenhäuser", erklären Benedikt (11) und Marc (12). Neben den normalen, feuerwehrspezifischen Übungsdiensten machen die Kinder und Jugendlichen noch mehr, zumeist ebenfalls zum Wohl der Allgemeinheit und der Natur.

"Wir schrauben die Platten, die wir vorher grün angestrichen haben, für die Häuser zusammen", erläutert Benedikt seine Arbeit. "Dann haben wir noch Äste, in die wir Löcher in unterschiedlicher Größe bohren", ergänzt Marc. Diese sind Bestandteil der Innenausstattung. "Da können die Bienen dann ihre Eier reinlegen", so Benedikt, dem die handwerkliche Arbeit ebenso viel Spaß macht wie seinen Kameradinnen und Kameraden.

Eine weitere Gruppe ist ebenfalls mit der Einrichtung der Wildbienenhäuser beschäftigt und bedient sich dabei unterschiedlicher Röhren und Schilf, denn die verschiedenen Bienenarten bevorzugen auch unterschiedliche Bienenbaby-Zimmer. "Mauerbienen, die hier sehr verbreitet sind, brauchen beispielsweise sieben bis acht Millimeter große Löcher", erläutert Florian Fuchs, stellvertretender Zugführer von Dingelsdorf.

Viel Spaß haben die Mitglieder der Jugendfeuerwehr beim Bauen und Basteln. "Es ist mal was anderes und sehr sinnvoll", meint Nick (11), der darauf hinweist, dass die Brutstätten mittels eines Gitters abgesichert werden. "Für die Vögel wären die Bienenhäuser sonst das reine Büffet", ergänzt Florian Fuchs. 25 Kinder und Jugendliche werkeln tatkräftig und bauen insgesamt zehn luxuriöse Bienen-Villen. "Gegen eine Spende geben wir die Bienenhäuser ab", gibt Marc bekannt.

Kaufinteressenten können sich direkt an den Jugendleiter Marcus Sauter wenden, und zwar über die E-Mail-Adresse: marcus@jugendfeuerwehr-konstanz.de