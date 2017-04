Konstanz Jubiläumsfeier im ALM mit Ausblick

Der Wissensdurst der Historiker aus dem Archäologischen Landesmuseums ist noch lange nicht gestillt.

Konstanz – 25 Jahre – in archäologischen Zeitskalen gedacht sei dies nicht mehr als ein Wimpernschlag. Diese Einordnung lieferte Staatssekretärin Petra Olschowski vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg während ihrer Festansprache zum 25-jährigen Jubiläum des Archäologisches Landesmuseum (ALM) im Großen Saal des Landratsamts. Trotzdem habe das ALM eine beachtliche Geschichte erfahren, obwohl es eines der jüngsten Museen im Lande sei. Das Haus in Konstanz wurde am 14. März 1992, damals noch als Außenstelle, eröffnet. Seit 2010 befindet sich die Zentrale in Konstanz.

Zusammen mit dem ALM seien beachtliche Landesausstellungen entstanden, die hunderttausende Menschen in den Bann gezogen hätten, blickte Olschowski zurück. Ergänzend dazu stellten die Dauerausstellungen das Rückgrat der Vermittlungsarbeit dar. Im 1999 eröffneten Rastatter Zentralarchiv lagerten über 200 000 Fundobjekte. Daraus seien über 90 000 Ausleihen getätigt worden, was die Bedeutung des ALM für die Forschungsarbeit unterstreiche, berichtete die Staatssekretärin.

Internationale Zusammenarbeit

Das Archäologische Landesmuseum biete sich als Ort der für kulturelle und interkulturelle Begegnungen an. Die Staatssekretärin lobte die internationale Zusammenarbeit des ALM mit Institutionen aus der Schweiz, Liechtenstein und dem Vorarlberg als vorbildlich. "Ich sehe das ALM als Erfolgsgeschichte", erklärte Oberbürgermeister Uli Burchardt. Es sei ein Schaufenster der Landesarchäologie. "Seit der Eröffnung gibt es nur Gewinner", betonte er. Es leiste einen wichtigen Beitrag zur Bildung in der Stadt und darüber hinaus. "Konstanz möchte und wird eine Heimat und ein Kooperationspartner sein", versprach der Oberbürgermeister.

Philipp Gärtner, Erster Landesbeamter für den Landkreis Konstanz, dankte dem ALM für die enge Zusammenarbeit im Bereich Kultur und Geschichte. Diese sei sehr wertvoll, dass der Kreis einen eigenen Archäologen beschäftige. "Die Kreisarchäologie feiert im Mai ihr 50-jähriges Bestehen", kündigte er an. Zusammen mit der Feier zum Jubiläum eröffnete das ALM auch die Sonderausstellung "Zu Gast bei Juden" (siehe nebenstehenden Bericht). "Offensichtlich gibt es viel mehr zu erforschen, als wir bisher wussten", erklärte Professor Rudolf Schlögl, Exzellenzcluster Kulturelle Grundlagen von Integration an der Universität Konstanz, über das mittelalterlich Leben von Juden in Städten des Bodensee-Gebiets. Es sei oft kein zivilisatorisches Ruhmesblatt gewesen, aber die Geschichte erzähle nicht nur von Konfrontation. Stellenweise habe es ein Miteinander gegeben, was Christen und Juden wechselseitig produktiver gemacht habe, betonte Schlögl.

"Ich frage mich, was wir verloren haben durch unseren Umgang mit der jüdischen Kultur", fragte Petra Olschowski rhetorisch. "Die jüdische Geschichte ist mehr als nur Opfergeschichte", sagte Rami Suliman, Vorsitzender der Israelitischen Religionsgemeinschaft Baden, nachdrücklich. Juden seien seit vielen Jahrhunderten ein fester Bestandteil der Gesellschaften in Deutschland.