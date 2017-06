Konstanz Job für Naturliebhaber: Forstwirte finden leicht Jobs in Privatwirtschaft

Die Ausbildung ermögliche den Einstieg in viele Berufe, berichtet Förster Michael Flöß. Die Auszubildenden im Forstrevier Bodanrück haben gute Chancen

Waldbrandgefahr und Borkenkäferplage sind zwei Themen, die derzeit die Forstbediensteten intensiv beschäftigen. Während erstere zunächst gebannt scheint, dürfte sich die Ausbreitung der Baumschädlinge erst ihrem Höhepunkt nähern. Mit den beiden Aufgabenbereichen befassen sich auch die vier Auszubildenden zum Forstwirt im Forstrevier Bodanrück.

Beim Betreten oder Befahren des Waldes gilt es immer einen kritischen Blick auf Bäume und Boden zu halten, um frühzeitig Gefahren zu erkennen und bei Bedarf unter Anleitung der beiden Ausbilder, dem Forsttechniker Sebastian Drexler und dem Forstwirtschaftsmeister Wolfgang Böhm, zu beseitigen. Darüber hinaus gibt es noch viele andere Aufgaben, die ein Forstwirt wahrnimmt. Der Wald sei einerseits Nutzwald, diene aber auch dem Schutz der Natur und habe Erholungsfunktion, erläuterte Leander Muffler, der seine Lehrzeit auf zwei Jahre verkürzen konnte und diese demnächst abschließt.

Die Vielfalt und die Tätigkeiten zu den verschiedenen Jahreszeiten schätzt Leonard Armbrecht an seinem zukünftigen Beruf. Er mag auch, dass er körperlich gefordert wird. Armbrecht ist eigens aus dem oberfränkischen Kulmbach bei Bayreuth an den Bodensee gekommen. "Ich wollte die Ausbildung in einer anderen Gegend machen ", erklärt er. Zudem seien zuhause die Wälder durch Nadelholz geprägt. "Ich bin über die Natur dazu gekommen", berichtet Leander Muffler. So könne er oft draußen sein. "Ich bin handwerklich interessiert und lerne viele Maschinen und Werkzeuge kennen".

Dennis Sporl schließt demnächst im dritten Lehrjahr seine Ausbildung ab. Er wird wie Leander Muffler mindestens für ein halbes Jahr im Forstrevier übernommen, bestätigt dessen Leiter Michael Flöß. Während Sporl gerne in seinem Ausbildungsberuf bleiben möchte, kann sich Leonard Armbrecht auch etwas anderes vorstellen. "Mein Plan A ist, ein paar Jahre Praxiserfahrung zu sammeln und dann weiter zu sehen", erläutert er. "Wo ich herkomme, möchte ich eine Arbeitsstelle finden", sagt er bestimmt. Stellen gebe es beim Staat, in Kommunen, beim Holzeinkauf in Sägewerken oder weitere Aus- und Fortbildungen beispielsweise als Techniker. Denkbare Arbeitgeber seien auch Technische Betriebe, Bauhöfe, Gartenbaubetriebe oder eine Tätigkeit als Baumpfleger sei möglich, fügt Michael Flöß hinzu. Arbeitsplätze gebe es zudem in privatwirtschaftlichen Forst- und Rückebetrieben. Forstwirte seien als Generalisten gesucht, weiß Flöß aus Erfahrung zu berichten. Leander Muffler hat sich für ein Studium an der Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg beworben und wartet auf die Zusage. Für Heiko Fahr, Azubi im ersten Lehrjahr, ist es noch zu früh, um die Zeit nach der Ausbildung zu planen. Erst Mitte kommenden Jahres wolle er sich konkrete Gedanken machen und sich mit einer Weiterbildung oder einem Studium befassen, erklärt er.

Nach dem Abschluss der Holzrückarbeiten sei endlich Zeit geblieben für andere Arbeiten. "Wir bauen auch Erholungseinrichtungen, was zur Ausbildung gehört", erzählt Heiko Fahr. Mit dem jüngsten Projekt erfüllten die Auszubildenden den Wunsch etlicher Spaziergänger. Am Waldrand oberhalb des Rohnhauser Hofes stellten sie wieder eine hölzerne Sitzbank auf. Von dort gebe es einen schönen Blick über den Überlinger See, erklärt Fahr. "Da stand früher schon mal eine Bank", berichtet er. "Wir haben Douglasienholz verwendet", erläutert Leonard Armbrecht. "Es ist gut für den Außenbereich geeignet." "Die neue haben wir nicht mehr genagelt, sondern verschraubt – das ist stabiler", ergänzt Fahr. Die Bank sei mit Eichenbohlen unterlegt, um die Verwitterung zu bremsen, erläutert Sporl. Sie sei so befestigt worden, dass sie nicht weggetragen werden könne. Stolz verweist Heiko Fahr auf den in die Rückenlehne eingebrannten Schriftzug "Azubigruppe 2017".

Die Forstreviere

In Konstanz und Umgebung gibt es fünf Forstreviere. Das Forstrevier Bodanrück wird von Förster Michael Flöß geleitet. Der Dienstsitz ist in Dettingen. Neben den Wäldern auf dem Konstanzer Bodanrück wird von dort aus auch der Lorettowald bewirtschaftet. Die Forstreviere Allensbach und Reichenau werden vom Allensbacher Gemeindeförster Martin Kreutz betreut. Das gräfliche Haus Bodman hat ein eigenes Forstamt, dem Förster Reiner Bickel vorsteht. Für den Wald der Insel Mainau ist Förster Theo Straub verantwortlich. (nea)