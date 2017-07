Konstanz Jetzt toben die Hoteliers: Stadtspitze überrascht mit Plänen für höhere Kurtaxe

Touristen sollen in Konstanz mehr bezahlen – und die Hotelbetreiber fühlen sich übergangen. Denn noch vor wenigen Wochen sagte OB Burchardt im Gespräch mit ihnen kein Wort über eine Erhöhung der Kurtaxe. Die Stadtverwaltung weist auch in diesem Fall die Vorwürfe zurück.

Die Verwaltungsspitze will Übernachtungsgäste deutlich stärker als bisher zur Kasse bitten und hat damit erheblichen Zorn der Hotellerie auf sich gezogen. Vor der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am heutigen Dienstag (ab 14 Uhr, Ratssaal) lässt es Manfred Hölzl als Ortschef des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga nicht an markigen Worten fehlen. "Es kann nicht sein, dass man die ganze Zeit mit uns redet, unser Fachwissen zum Beispiel für die neue Marketing und Tourismus GmbH gerne nutzt und dann versucht, uns beim so zentralen Thema Kurtaxe vor vollendete Tatsachen zu stellen", sagt Hölzl, der für die CDU auch im Gemeinderat sitzt.

Von vollendeten Tatsachen will Walter Rügert, Sprecher der Stadtverwaltung, auf Rückfrage des SÜDKURIER nichts wissen. Die politischen Beratungen des Themas würden erst begonnen. Zugleich räumt er aber auch ein: Vorab mit den Hoteliers gesprochen hat die Stadtverwaltung nicht. Das hält Rügert aber auch nicht für erforderlich. Im Rahmen der Haushaltsberatungen im Dezember erhielt die Stadtverwaltung offiziell und in öffentlicher Sitzung vom Rat den Auftrag, eine Erhöhung der Einnahmen aus der Kurtaxe zu prüfen. Das, argumentiert Rügert, hätten alle Beteiligten längst wissen können.

Die Stadtverwaltung möchte vom Rat eine Zustimmung in zwei zentralen Punkten. Pro Übernachtung sollen Touristen ab 1. Januar 2018 statt 2,20 dann 2,50 Euro bezahlen. Eine maßvolle Erhöhung dieses Satzes sei nachvollziehbar, sagt Hölzl, lässt allerdings offen, ob er die Steigerung um 13,6 Prozent für maßvoll hält. Was die Wirte viel mehr erbost, ist, dass eine bisher bedeutsame Befreiung wegfallen soll. Denn während Gäste bisher die Kurtaxe nur bei einem Aufenthalt ab zwei Nächten entrichten mussten, will die Verwaltung sie nun ab der ersten Nacht zur Kasse bitten. Ausgeschlossen bleiben nach den Plänen aus dem Rathaus Geschäftsreisende. Für jeden Ein-Tages-Gast den Zweck des Aufenthaltes zu bestimmen, sei eine "maßlose Erhöhung des bürokratischen Aufwands", wettert Hölzl. Walter Rügert entgegnet: "Da die Hotel- und Gaststättenbetriebe für diese Personengruppe sowieso einen Meldeschein ausfüllen müssen, stellt die Änderung für sie keinen zusätzlichen Aufwand dar."

Hölzl beklagt nicht nur zusätzliche Arbeit für die Hotelleriebetriebe, sondern auch einen ungeschickten Umgang mit einer Branche, die sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt und dazu beigetragen habe, dass Konstanz nach dem Einbruch in der Pharma-Branche nicht in ein tiefes finanzielles Loch fiel. Noch vor wenigen Wochen, sagt der Dehoga-Chef, habe Oberbürgermeister Uli Burchardt mit Branchenvertretern ein Gespräch geführt. "Selbst im Hotelgespräch mit Ihnen vor 20 Hoteliers im Mai", so Hölzl in einem auch an die Fraktionen verteilten Brief an den OB, gab es "kein Wort von den Plänen der Verwaltung, bei der Kurtaxe zuzugreifen und die Modalität völlig zu ändern." Und wenn die Stadt mehr Einnahmen brauche: "Wir sind eine Branche, die tagtäglich mit Kosten zu tun hat, man kann mit uns offen reden."

Hölzl sagt, die Position unter den Hoteliers sei einmütig. Und er sagt auch offen, dass sie für die Zukunft ein schwierigeres Geschäft erwarten. Die Stadt habe zahlreiche Hotel-Ansiedlungen genehmigt, und der erwartete Gesamtplan zu dem Thema sehe offenbar ein weiteres Wachstum der Branche vor. Dies werde "einen regelrechten Preiskrieg im Winter heraufbeschwören", vor allem zulasten der kleinen, familiengeführten Betriebe. Nachdem nun noch bei der Kurtaxe tief greifende Änderungen ins Haus stehen, folgert OB-Parteifreund Hölzl: "Bei uns in der Branche brennt es wieder lichterloh."

Das Geld der Gäste

Wer in Konstanz Urlaub macht, muss Kurtaxe zahlen. Sie beträgt bisher 2,20 Euro pro Nacht und spülte 2016 knapp 975 000 Euro in die Kassen der Stadt. Eine Erhöhung auf 2,50 Euro soll die Einnahmen um 172 000 Euro steigern. Wenn zusätzlich auch Gäste mit nur einer Übernachtung zahlen müssen, landen nochmals 450 000 Euro mehr in der Stadtkasse. Folgt der Rat der Verwaltung, erhöhen sich die Jahreseinnahmen für die Stadt um 622 000 Euro oder fast zwei Drittel. (rau)