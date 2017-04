vor 2 Stunden Jörg-Peter Rau Exklusiv Konstanz Jetzt nimmt die Stadt Konstanz Temposünder ins Visier

Stationäre Blitzer und mobile Kontrollen: Auf Raser kommen in Konstanz schwere Zeiten zu. Aber auch gegen Falschparker will die Stadt verstärkt vorgehen. Denn nach dem Aktionstag vom Wochenende zeigt sich, dass es mit der Rücksichtnahme oft nicht weit her ist.