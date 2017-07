Konstanz-Dettingen Jetzt muss es in Dettingen ganz schnell gehen

Eine externe Untersuchungen zur Dettinger Ortsmitte ist notwendig. Der Förderantrag dazu muss bis Ende Oktober gestellt sein.

Die Neugestaltung der Dettinger Ortsmitte soll durch die Aufnahme in das baden-württembergische Städtebauförderprogramm weiteren Schub erhalten. Dazu braucht es eine Untersuchung. Diese soll an ein externes Fachbüro vergeben werden, teilte Klara Trummer, Leiterin des Bauverwaltungsamts, dem Ortschaftsrat von Dettingen-Wallhausen mit. Der Gemeinderat beschloss, dass die voraussichtlichen Kosten in Höhe rund 40 000 Euro im Haushalt außerplanmäßig bereitgestellt werden. Dabei ist Eile geboten. Denn der Antrag muss spätestens am 30. Oktober beim Regierungspräsidium in Freiburg eingetroffen sein. "Es brennt echt der Kittel", beschrieb Trummer die Dringlichkeit drastisch. Sollten die Unterlagen nicht rechtzeitig fertig werden, würde das mindestens ein Jahr Verzögerung bedeuten. "Es wäre fahrlässig, wenn wir die Chance nicht nutzen", stimmte Kurt Demmler (CDU) zu.

"Recht positive Signale" habe es vom Regierungspräsidium gegeben. aber je besser die Informationen, desto größer die Chancen für eine erfolgreiche Bewerbung, erklärte Trummer. Sie rechnet allerdings mit vielen Konkurrenten. Ortsvorsteher Roger Tscheulin (CDU) verwies darauf, dass auch Privatleute von der Städtebauförderung profitieren können. Er lädt alle interessierte Bürger, insbesondere aber auch mögliche Betroffene, zu einer Informationsveranstaltung am Dienstag, 25. Juli, um 18.30 Uhr in den Bürgersaal des Dettinger Rathauses ein.

Je kleiner der Untersuchungsbereich desto schneller sei zu planen, erläuterte Klara Trummer. Vermutlich werde es so ein, dass sich die Förderung auf ein kleineres Gebiet beschränken werde, als eingereicht wurde. Nach einer Ortbegehung sei festgelegt worden, dass alle Grundstücke: einbezogen werden, die an den Schulweg und den Brunnenplatz grenzen; ausgenommen den Gebäudekomplex um den Landgasthof Kreuz herum. Des Weiteren umfasst es den Dorfplatz und den Parkplatz samt angrenzendem Steilhang, die Allensbacher Straße vom Kaufhaus Okle bis an die Brühlstraße und die Straße Zum Butzen. Damit das Gebiet in das Städtebauförderprogramm kommen kann, muss die vorbereitende Untersuchung nachweisen, dass es "städtebauliche Missstände im Gebiet (strukturell und funktional)" gibt. Das erfordert ein Maßnahmenkonzept sowie eine Kosten- und Finanzierungsübersicht. Wichtig dabei ist, dass keine der zu fördernden Bauvorhaben begonnen sein dürfen.

Die Entscheidung wer, was und wie viel gefördert werden, treffen das Regierungspräsidium und das Wirtschaftsministerium. Trummer erwartet diese in der ersten Jahreshälfte 2018. Nach derzeitiger Planung könne dann die erforderliche Sanierungssatzung noch vor der Sommerpause beschlossen werden. "Eine tolle Sache", lobte Lore Dizinger (SPD) die Arbeit des Bauverwaltungsamts.

Diskussionsthema wird aber weiterhin die Stellplatzfrage bleiben. Klara Trummer benannte erstmals belastbare Zahlen. So müssten für das Bürgerhaus mit seinen Vereinsräumen, dem großen Saal und dem Café 25 Plätze nachgewiesen werden. Die Schule und das Kapitän-Romer-Haller erforderten 20 Plätze. Eine Erblast seien vier Stellplätze für den Kindergarten. "Das sind die baurechtlich notwendigen", betonte sie. Zwei Behindertenparkplätze am Straßenrand beim zukünftigen Bürgerhaus zählte sie ebenfalls auf. Laut Roger Tscheulin könnten die Stellplätze auch anderswo nachgewiesen werden.

Ortsmitte Dettingen

Stadtverwaltung, Ortsverwaltung und Bürger befassen sich mit der Verschönerung der Dettinger Ortsmitte. Dazu gehören die Umwidmung und der Umbau des Schulhauses in ein Bürgerhaus, der Bau einer Seniorenwohnanlage auf dem Dorfplatz und dem Parkplatz. Dort soll der neue Dorfplatz entstehen. Der Schulweg soll schöner werden. Möglicherweise wird der südwärts fließende Bach freigelegt. Unter der Seniorenwohnanlage soll eine Tiefgarage entstehen. Aufgrund der Baukosten müssen diese bewirtschaftet werden. (nea)