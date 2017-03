Konstanz Jesidische Frauen machen zusammen mit HTWG-Studentinnen bildende Kunst

KÜnstlerische Arbeit nach dem Trauma: Designstudentinnen arbeiten in einem Kunstprojekt mit jesidischen Frauen zusammen, die Gräueltaten des IS erlebt haben. Die Werke der Frauen sind nun in einer Ausstellung im Bildungsturm im Kulturzentrum zu sehen.

Bunt sind die Siebdrucke mit den einfallsreichen Mustern, die in der obersten Etage des Konstanzer Bildungsturmes an den Wänden hängen. Und vor allem lebensfroh. Diese Fröhlichkeit macht die Werke, die das Kernstück der Ausstellung "Kinder des Lichts – 1000 Stimmen für Jesiden" bilden, keineswegs banal, sondern im Gegenteil erst recht beachtenswert. Denn entstanden sind sie durch die Zusammenarbeit von Designstudentinnen der Konstanzer Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG) mit rund zwölf jesidischen Frauen, die unvorstellbare Gräuel während des Völkermordes an den Jesiden durch den sogenannten Islamischen Staat erlebt haben. Sie gehören zu den rund 1000 Frauen und Mädchen, die 2014/15 durch die baden-württembergische Landesregierung aus dem Nordirak in den Südwesten Deutschlands gebracht wurden.

Geflüchteten wie diesen eine Stimme zu geben, sehe sie als einen gesellschaftlichen Auftrag, sagte Judith Grieshaber, Professorin für Kommunikationsdesign und Mediadesign an der HTWG und Leiterin des Projektes, bei der Eröffnung im Wolkensteinsaal. Aus diesem Grund startete im vergangenen Sommer das Projekt, dessen Ergebnis durch die Partnerschaft mit dem Amt für Schulen, Bildung und Wissenschaft der Stadt Konstanz nun bis zum 16. April in einer Ausstellung im Bildungsturm gezeigt werden kann.

Entstanden ist in Workshops die erstaunlich große Anzahl von 1000 kleinen Büchern mit selbstgestalteten Einbänden, außerdem Zeitungen und Drucke. Alle diese Objekte können Besucher vor Ort auch erwerben, mit dem Geld möchten die Künstlerinnen andere Frauen in den Flüchtlingslagern unterstützen.

Denn immer noch lebten viele Jesidinnen in einer sehr unsicheren Situation, betonte Gastredner Jan Ilhan Kizilhan. Der Trauma-Therapeut und Orientalist war Berater der Landesregierung bei der Hilfsaktion und berichtete in seinem Vortrag vor rund 100 Zuhörern von den schrecklichen Erlebnissen vieler Jesidinnen, die in Gefangenschaft von IS-Kämpfern vergewaltigt und als Sklavinnen verkauft wurden. "Das jüngste Mädchen, das ich untersucht habe, war acht Jahre alt. Sie wurde zehn Mal verkauft", schilderte Kizilhan.

Eine 17-Jährige erzählt

Besonders berührend waren am Eröffnungsabend auch die Worte einer 17-Jährigen Jesidin, die sechs Monate lang in Gefangenschaft des IS lebte. "Es gibt nichts, was sie nicht mit uns gemacht haben", übersetzte Kizilhan ihre Rede. "Wir wurden wie Tiere oder Hühner behandelt."

Die verlorene Welt der Jesiden, von denen eine halbe Million auf der Flucht ist, haben die Ausstellungsmacher in den ersten drei Räumen dargestellt. Wer schon immer einmal wissen wollte, woran die Jesiden eigentlich glauben und welche Werte ihnen wichtig sind, kann durch die aufschlussreichen Wandtexte und multimedialen Inszenierungen einen Eindruck davon bekommen. Die Designerinnen haben sich bemüht, nicht nur die Unterschiede, sondern auch die Gemeinsamkeiten mit dem Christentum erkennbar zu machen. Die Arche Noah etwa, die in unserer Kultur fast jedes Kind kennt, gibt es auch bei den Jesiden. Auf Land aufgelaufen soll sie nach deren Glauben sogar just in Lalisch sein, dem heiligen Ort der Jesiden im Nordirak. Das dortige Grab des wichtigsten Heiligen der Jesiden ist in der Ausstellung in einer raumfüllenden Installation nachempfunden. Beim Gang um die Holzkonstruktionen, die an die markanten Türme des Steinbaus erinnern, können Besucher die religiöse Heimat der Jesiden ganz sinnlich erleben.

Die Ausstellung

"Kinder des Lichts – 1000 Stimmen für Jesiden" ist bis zum 16. April im Bildungsturm im Kulturzentrum am Münster zu sehen. Öffentliche Führungen finden am Sonntag, 19. März, und am 2. April jeweils um 15 Uhr statt. Die Öffnungszeiten: dienstags bis freitags, 10 bis 18 Uhr, sowie samstags und sonntags von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet 3 Euro, ermäßigt 2 Euro. (jru)