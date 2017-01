Jahresausblicksserie (2): Worauf sich das Konstanzer Publikum freuen kann

Von "Wilhelm Tell" auf dem Münsterplatz bis "Romeo und Julia" in der Therme, von der Appenzell-Ausstellung bis zum Landeskinderturnfest: 2017 bietet von Konstanzern im Bereich Kultur und Unterhaltung eine ganze Menge.

Die Aussichten sind heiter, was das Kulturleben der Stadt Konstanz betrifft: Viele Veranstaltungen sind geplant und die Musik bildet einen besonderen Schwerpunkt. Veränderungen gibt es vor allem im Bereich der Festival-Szene. Ein großes Ereignis wie die Eröffnung des Bodenseeforums ist 2017 nicht zu erwarten. Dafür ist eine Vielfalt an Veranstaltungen geplant. Gleich mehrere Sprünge über Genre-Grenzen und bekannte Veranstaltungsorte hinaus wagt die Südwestdeutsche Philharmonie, wenn sie beim Campus-Festival mit DJ Moonbootica auftritt. So will das Kulturbüro bei einer "langen Nacht der Musik" die Vielfalt der Bands und Chöre in Konstanz zeigen und erschließt neue Räume – in Autohäusern.

Rückblick: Wie sich 2016 die Kulturlandschaft veränderte Scala-Kino: Das traditionsreiche Kino schloss bereits zum 29. November, einen Tag früher als angekündigt. Für den 30. November hatten Mitglieder der Initiative "Rettet das Scala" Protestaktionen vorgesehen, diese fanden schließlich auf der Marktstätte statt im Kinosaal statt. Eine Fortführung des Scala-Programms unter dem Dach des Cinestar im Lago ist derzeit auf der Homepage des Kinos nicht angekündigt.

Zeltfestival: Das Festival, das 2015 reanimiert worden war, fand in dem Jahr zum vorerst letzten Mal statt. Im November gab der Veranstalter Koko bekannt, dass das Zeltfestival 2017 nicht mehr stattfinden werde. Die finanziellen Verluste seien zu hoch. Auch "Rock am See", bisher ebenfalls von Koko veranstaltet, gab es 2016 vorerst zum letzten Mal, die weitere Zukunft des Festivals im Bodenseestadion ist mehr als ungewiss.

Bodenseeforum: Wirbel gab es 2016 um die Eröffnung des neuen Veranstaltungshauses. Die Stadt feierte die Eröffnung groß, viele Bürger kamen. Danach folgte Ernüchterung: Die Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer Thomas Karsch wurde in beiderseitigem Einverständnis beendet. Aktuell sucht die Stadtverwaltung einen neuen Geschäftsführer. Friedhelm Schaal und Interims-Manager Michel Maugé leiten in der Zwischenzeit das Haus.

Südwestdeutsche Philharmonie: Im September wählte der Gemeinderat Ari Rasilainen zum neuen Chefdirigenten des Orchesters. Zwei Jahre lang hatte man sich Zeit gelassen, um den Posten zu besetzen. Der 57-jährige Finne hatte zuvor mehrere Orchester geleitet, unter anderem das Norwegische Radioorchester Oslo und die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Er gilt als ein herausragender Dirigent seiner Generation.

Auch das Theater wird publikumsträchtige Angebote machen: Auf dem Münsterplatz wird im Sommer Schillers "Wilhelm Tell" gespielt, fast gleichzeitig ist die Freiluft- Operninszenierung von "La Juive" geplant; das Stück greift die Konzilsgeschichte auf. Das Rosgartenmuseum wendet ein einen nahen und interessanten Nachbarn zu und stellt das Appenzell vor; hinter den Kulissen laufen der Bau des neuen Kunstdepots und Neuorganisation aller Sammlungsbestände; damit ergeben sich auch neue Ansätze für Forschung. In mehreren Sprachen will das Museum ein Audioguide-System für die Dauerausstellung anbieten und auch sonst die Museumspädagogik stärken und der verschiedenen Zielgruppen besser ansprechen.

Religion und Sport: Auch diese Sparten sind 2017 stark vertreten. Die Erinnerung an die Papstwahl vor 600 Jahren wird gefeiert, viele Künstler beteiligen sich an der Konstanzer-Kreuzlinger Kunst- und Kulturnacht. Das Landeskinderturnfest ist ein sportlicher Höhepunkt, aber auch Frauen- und Altstadtlauf finden statt. Das Konstanzer Publikum bleibt also gefordert.