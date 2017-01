Konstanz Jahresausblicksserie (1): Wohnungen bleiben in Konstanz das Top-Thema

Was wird 2017 von Bedeutung sein? Wo und wie wird sich Konstanz verändern? Diesen Fragen geht die Lokalredaktion Konstanz in einer vierteiligen Serie nach. Im ersten Teil beleuchten wir das Thema Wohnen.

Das Thema Wohnen bleibt auch im Jahr 2017 das bestimmende Thema der Stadtentwicklung. Oberbürgermeister Uli Burchardt formuliert es gerne so: Es müsse auch in kommenden Jahren möglich sein, dass die Arzthelferin ebenfalls in der Lage sei, ihre Wohnung in Konstanz zu bezahlen, nicht ausschließlich der Besserverdienende.

Das größte Entwicklungsprojekt, das ansteht, ist der neue Stadtteil Hafner. Die Entwicklungsfläche beträgt etwa 60 Hektar für Wohn- und Gewerbeflächen. Problematisch bisher: viele Flächen sind nach wie vor in Privatbesitz. Das Regierungspräsidium Freiburg hat in diesem Zusammenhang eine stä­­dtebauliche Entwicklungsmaßnahme vorgeschlagen. Eine solche Maßnahme muss im öffentlichen Interesse liegen. Ist dies gegeben, hat die Gemeinde weitgehende Rechte, beispielsweise ein Vorkaufsrecht und die Möglichkeit, im Zweifelsfall Grundstücksenteignungen vorzunehmen.



Ziel ist es, einen Stadtteil mit Infrastruktur, zu der Straßen, Plätze, Kindertagesstätten gehören, rasch zu realisieren, wie Marion Klose, Leiterin des Stadtplanungsamts, erläutert. Bei der Entwicklung des Stadtteils sollen Eigentümer auch umfassende Mitwirkungsrechte bekommen. Schon mit dem Beschluss zu den ersten Maßnahmen verpflichte sich die Stadt, die Grundstücksbesitzer, Pächter, Mieter und Bürger am Entwicklungsprozess zu beteiligen, schreibt Klose.

Der Hafner ist nicht das einzige Projekt, das 2017 vorangetrieben wird. Klein, aber beispielgebend, soll die Realisierung der Zukunftstadt auf den Christiani-Wiesen wirken. An der Entwicklung sind eine Forschungsgruppe und Bürger beteiligt. Angestrebt wird, den Pro-Kopf-Flächenverbrauch zu reduzieren. Gelingt die Realisierung, kann sich die Gestaltung von Quartieren künftig an dem Modellprojekt orientieren.

Serie Jahresausblick

Was wird 2017 von Bedeutung sein? Wo und wie wird sich Konstanz verändern? Diesen Fragen geht die Lokalredaktion Konstanz in einer vierteiligen Serie nach:

Heute: Stadtentwicklung

4 Januar: Kultur und Unterhaltung

5. Januar: Wirtschaft und Verkehr

7 Januar: Bildung und Soziales