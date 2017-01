Konstanz Jahresausblick (3): Nachhaltig auf dem Weg in die Zukunft

Für den Verkehr soll es 2017 in Konstanz Verbesserungen geben. Außerdem will die Stadt den Wirtschaftsstandort Konstanz attraktiver machen.

Die Stadt am See ist zweifellos attraktiv – wenn man nur hinkäme. Das Dilemma zwischen unbestrittener Anziehungskraft und schwieriger Verkehrslage begleitet Konstanz weiterhin.

Um Staufallen zu entschärfen und den Verkehrsfluss zu beschleunigen, setzt die Stadtverwaltung weiterhin auf das C-Konzept, bei dem die Autofahrer in Form eines Buchstaben C um die Altstadt herum fahren. Es soll womöglich früher umgesetzt werden als geplant, so der jüngste Stand aus dem Technischen Ausschuss. Ziel ist es, mit Fördermitteln den Altstadtring auf der Bahnhofseite in fünf Jahren fertigzustellen. Im Jahr 2017 wird allerdings nur der Auftakt zum C-Konzept gemacht: Die Sanierung von Straße und Radweg am Rheinsteig wird im März beginnen.

Zudem sollen lang aufgeschobene Projekte im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs realisiert werden. Am Haltepunkt Wollmatingen werden die Bahnsteigkanten erhöht, so dass ein barrierefreier Einstieg in den Seehas möglich wird. Ein Anlegesteg am Bodenseeforum soll eine Wasserbusverbindung ermöglichen. Auch dabei geht es um die Entlastung des innerstädtischen Verkehrs. Ein Mobilpunkt am Brückenkopf Nord der Schänzlebrücke soll Autofahrer motivieren, das Auto abzustellen und auf Bus oder Wasserbus umzusteigen.

Was die Entwicklung der Wirtschaft angeht, will die Stadtverwaltung künftig in größeren Dimensionen denken. Konstanz ist attraktiv, doch der Fachkräftemangel ist spürbar – und der Standort soll seine Anziehungskraft bewahren. Das Handlungsprogramm Wirtschaft wird im Detail erst ausgearbeitet; die Stichworte Digitalisierung und Vernetzung sind aber schon als Orientierungspunkte gesetzt. Auch, dass wirtschaftliche Entwicklung in Konstanz nachhaltig sein muss, ist ein Grundpfeiler des Konzepts.

