Konstanz JVA Konstanz: Immer mehr Probleme mit psychisch erkrankten Gefangenen

Beim Besuch von Landesjustizminister Guido Wolf macht die Anstaltsleitung des Konstanzer Gefängnisses auf wachsende Probleme mit psychisch erkrankten Gefangenen aufmerksam. Oft ist hierfür die Sucht moderner synthetischer Drogen verantwortlich.

Eine von 67 Stellen für den Justizvollzug hat das Konstanzer Gefängnis 2017 erhalten. Bei seinem Besuch in der Konstanzer JVA hat sich Landesjustizminister Guido Wolf ein Bild von den veränderten Bedingungen im Justizvollzug gemacht. "Natürlich könnten wir immer mehr Personal benötigen", sagt Anstaltsleiterin Ellen Albeck. Aus Regierungskreisen heißt es, für den Landeshaushalt 2018/19 seien 151 weitere Stellen geplant. Vor allem die wachsende Zahl psychisch auffälliger Gefangener stelle die Bediensteten laut Albeck vor große Herausforderungen. "Meist handelt es sich dabei um psychotisches Verhalten als Spätfolge einer Sucht nach modernen chemischen Drogen", sagt Albeck. Das führe von der körperlichen Verwahrlosung der Gefangenen über soziale Probleme im Miteinander bis zu Übergriffen auf Bedienstete. "Das ist zum Glück die Ausnahme", sagt die Anstaltsleiterin, ergänzt aber: "Wenn das passiert, setzt es die Betroffenen unter großen Druck."

Die JVA Konstanz arbeite deshalb seit Jahren mit dem Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Reichenau zusammen. Das bedeutet nicht, dass psychisch erkrankte Gefangene ohne Weiteres in die forensische Abteilung des ZfP überstellt werden. "Eine Durchlässigkeit gibt es in Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern nicht", erklärt Ellen Albeck. Übersetzt heißt das: Hält das Gericht einen Verurteilten für schuldfähig, so muss er ins Gefängnis und wird auch nicht bei einer später entwickelten psychischen Erkrankung verlegt.

Guido Wolf betont die weitere Verschärfung der Belegungssituation in den 17 Gefängnissen des Landes. Sie gehe zurück auf "die im letzten Jahr nochmals gestiegene Zahl ausländischer Gefangener". In Konstanz sei das Problem laut Anstaltsleiterin Albeck nicht überbordend. "Aber natürlich ist es schwierig, wenn manche Gefangene kein Deutsch und kaum Englisch sprechen können", sagt sie. Parallelgesellschaften bildeten sich aber nicht. "Die Gefangenen sind maximal 15 Monate hier, da bleibt für solche Strukturen keine Zeit", sagt Albeck.