Konstanz Integrations-Serie (6): Herberge mit Anschluss

Mohammad Al Hassan erlebte in Syrien Krieg und Zerstörung. Nach seiner Ankunft in Konstanz lebte er in der Zeppelin-Halle, bis das "Projekt 83" ihm ein Zimmer vermittelte

Mohammad Al Hassan musste aufbrechen. Seine vom IS-Terror geprägte Heimat Syrien verlassen. Er floh nach Deutschland, suchte eine Zukunft, ein neues Zuhause. Und landete in der Sporthalle der Zeppelin-Gewerbeschule. Ein halbes Jahr lang Lärm, Streit, null Privatsphäre. Mohammad biss sich durch, allein in einem fremden Land. Er wollte es schaffen.

Heute, ein gutes Jahr später, sitzt er fröhlich in einem Reihenhaus an der Reichenaustraße, umgeben von seiner neuen Familie. Das sind Andrea Ernsting, ihr brasilianischer Mann Saulo de Oliveira Luz, die Söhne Ruben und Noel sowie der afghanische Pflegesohn Sangie. Mohammad hat ein eigenes Zimmer, teilt sich Küche und Bad mit der Familie. Beide Seiten sind sich einig: Das klappt super. "So lerne ich eine andere Kultur kennen", sagt der Syrer in fließendem Deutsch. Fremdes Essen, andere Sitten? "Man gewöhnt sich schnell an alles, wenn man will", sagt der 20-Jährige. "Konstanz gefällt mir. Ich möchte hierbleiben." Dafür tut er alles. Andrea Ernsting sagt anerkennend: "Die ersten Gespräche fanden mit Dolmetscher statt, aber wir konnten uns sehr bald auf Deutsch unterhalten. Einen Job hat Mohammad sich auch selbst besorgt." Der 20-Jährige arbeitet bei einem hiesigen Putz- und Stuckunternehmen und möchte dort auch eine Ausbildung beginnen. Wenn er irgendwo nicht weiterkommt, helfen ihm seine Mitbewohner. "In einer Familie fällt die Integration am leichtesten", sagt Andrea Ernsting.

Das sehen auch Till Hastreiter, Nicole Dillschnitter und Andreas Bechtold so. Sie riefen das Projekt "83 – Konstanz integriert" ins Leben, das jüngst in Berlin mit dem Deutschen Bürgerpreis ausgezeichnet wurde. Die Idee: Bei 83 000 Einwohnern will der gemeinnützige Verein 83 Wohnungen oder Zimmer an anerkannte Geflüchtete vermitteln. Das Ziel ist fast erreicht, bislang wurden 77 Wohnungen vermittelt. Dabei geht es nicht nur um Quadratmeter: "Wir sind kein Wohnraum-, sondern ein Integrationsprojekt", sagt der 46-jährige Till Hastreiter. Denn die Initiatoren sind überzeugt: "Nur in den eigenen vier Wänden lässt sich gut Deutsch lernen und in einem fremden Land ankommen", sagt die 40-jährige Soziologin Nicole Dillschnitter. Das Angebot sprach sich schnell herum. "Die Flüchtlinge standen schon vor Öffnung unseres Büros Schlange, sie wollen ihre Chance ergreifen", sagt Dillschnitter. Die Chance, das bedeutet: keine Massenunterkunft, sondern mitten hinein in die Konstanzer Gesellschaft. Dass das bis auf einen einzigen Fall gut funktioniert, verwundert nicht, denn pro Vermittlung investiert das Team zwei Arbeitstage. "Wir führen lange Gespräche mit beiden Seiten, bevor wir ein Treffen vorschlagen", sagt Nicole Dillschnitter und fügt schmunzelnd hinzu: "Wir sind wie eine gute Partnervermittlung."

Doch es gibt auch kritische Stimmen. Warum hilft "83" nicht auch sozial schwachen Konstanzern? Till Hastreiter stellt klar: "Wir nehmen niemandem eine Sozialwohnung weg, im Gegenteil: Wir haben Wohnraum generiert, der vorher gar nicht auf dem Markt war. Und wenn der Flüchtling irgendwann auszieht, steht dieser Platz anderen Mietern zur Verfügung." In Konstanz sei noch viel freier Wohnraum vorhanden. Deshalb machen die Ehrenamtlichen auch in diesem Jahr weiter und hoffen, dass viele Konstanzer ihnen geeigneten Wohnraum zur Verfügung stellen. Unterstützt wird das Projekt nun zusätzlich von der Stadt Konstanz. Sie finanziert die Stelle eines hauptamtlichen Mitarbeiters. "Das freut uns natürlich sehr", sagt Till Hastreiter, der eigentlich Filmregisseur und -produzent ist. Der 46-Jährige ergänzt: "Durch unsere Vermittlungen haben wir eine Anschlussunterkunft gespart. Jetzt muss auch das Gemeinwesen übernehmen. Integration geht jeden etwas an."

Für Andrea Ernsting und ihre Familie war das gar keine Frage. Sie schätzt die schnelle Hilfe durch "83". "Davon muss die Politik lernen, viele Prozesse wie die Asylverfahren dauern zu lange", sagt die 52-Jährige. "Ewiges Hängenlassen zwischen zwei Welten zermürbt jeden noch so starken Menschen." Mohammad ist schon einen Schritt weiter. Er bekam eine Duldung für drei Jahre. Vor allem aber fand er eine gemütliche Herberge.

Das Ziel ist fast erreicht

Mit großen, leuchtenden Ziffern etwa an der Moschee oder der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG) wirbt das Projekt "83 – Konstanz integriert" für das Zusammenleben von Konstanzern und Geflüchteten. Das Ziel, pro tausend Einwohner ein Zimmer zu vermitteln, ist mit 77 vermittelten Unterkünften nun fast erreicht. Dennoch sucht der Verein weiter Wohnraum ab acht Quadratmetern mit Fenster und abschließbarer Tür, gern in Studenten-WGs oder Familien. Die Miete bezahlen die Flüchtlinge selbst. Wenn sie das nicht können, übernimmt das Job-Center. 402 Euro gibt es beispielsweise für Alleinstehende, 350 Euro für ein WG-Zimmer. Kontakt per Telefon: (0152) 28 99 67 41, E-Mail: info@83integriert.de (kis)