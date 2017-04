Unter dem skurrilen Motto "Indie&Keks" treten am 26. Mai drei Indie-Bands im Konstanzer Kulturladen auf. Mainact beim Indie-Rock-Abend werden Brothers of Santa Claus aus Freiburg sein. Außerdem zu Gast im Chérisy-Areal: Paisley aus Dresden und Neon Diamond aus Ravensburg. Wir verlosen drei mal zwei Tickets für die Gästeliste.

Indie steht für Independent und bedeutet unabhängig. Es steht für Musik, unabhängig von Zeitgeist und aktuellem Geschmack. Doch nach ziemlich gutem Geschmack klingt die Band Brothers of Santa Claus, die unter dem Motto "Indie & Keks", am Freitag, 26. Mai, im Kulturladen auftreten wird. Rockig und gradlinig zeichnet die Musik der fünf Jungs aus Freiburg aus, die seit 2011 zusammen spielen. Präsentieren wollen sie unter anderem ihr neues Album Not OK, welches Anfang April veröffentlicht wurde. Neben Brothers of Santa Claus werden auch die Dresdener Indie-Rock-Band Paisley und die Indie-Pop-Band Neon Diamond aus Ravensburg auftreten.



Gewinnen Sie 3 x 2 Karten für die Gästeliste von Indie & Keks am 26. Mai im Kula Konstanz Anmelden

Registrieren Loggen Sie sich ein, um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen! Falls Sie noch nicht registriert sind, können Sie sich nach einem Klick auf das Feld oben rechts "Registrieren" ein kostenloses Benutzerkonto anlegen. Anmelden und teilnehmen Registrieren Sie sich kostenlos, um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen! Falls Sie bereits ein Benutzerkonto haben, können Sie sich nach einem Klick auf das Feld links oben "Anmelden" mit Ihren Benutzerdaten anmelden. Registrieren und teilnehmen

Dieser Abend der unabhängigen Musik findet im Kulturladen bereits zum zweiten Mal statt. Der Titel "Indie & Keks" soll auf den ersten Blick verwirren, doch bezeichnet es zwei Dinge, die an sich gut zusammenpassen. "Indie und Keks passt zusammen wie Käse und Marmelade, Weizen und Banane, Pizza und Ananas – zunächst abwegig, doch beim genaueren hinschauen kann es doch ziemlich geil sein", schreibt Magdalena Schweizer, die im Kulturladen für die Pressearbeit zuständig ist, in ihre Einladung für den Freitagabend. Die Zuschauer erwarte eine Mischung aus lauten rockigen Tönen, leisen Pop-Balladen und tanzbarem Indie.

Die Entwicklung von leise zu laut haben auch Brothers auf Santa Claus gemacht. Auf ihrem Debütalbum Navigation aus dem Jahr 2014 präsentieren sich die Musiker noch poppig mit akustischen Singer-Songwriter-Balladen. Jetzt sind Maximilian Bischofberger (Gesang), Bela Hagel (Gitarre/Gesang), Jan Horst (Gitarre), Francesco Rezzonico (Bass) und Simon Heitzler (Schlagzeug), die zum Teil noch studieren, älter und reifer geworden. Und ihre Musik rockiger und ausdrucksvoller. Aufgenommen wurde das neue Album über mehrere Monate im geschichtsträchtigen Studio des Funkhauses Berlin.

im Vorverkauf für zehn Euro unter www.kulturladen.de , Abendkasse 13 Euro