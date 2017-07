Konstanz "Indianer spielt man nicht"

Wir kennen Winnetou und Pocahontas, verkleiden uns als Häuptling und haben eine bestimmte Vorstellung vom Indianerleben. Doch die Realität sieht anders aus. Gunter Lange besucht regelmäßig indigene Völker – und will mit Klischees aufräumen

Indianer. Das ist die Welt des wilden Westens. Die der schönen Squaws und edlen Häuptlinge, der Bleichgesichter und Rothäute, der Colts und Kriegsbeile, die von Old Shatterhand und Winnetou, Pocahontas und Mr. Smith. Es ist eine romantische und abenteuerliche Roman- und Filmwelt, die unsere Vorstellung der Indianer geprägt hat. Gunter Lange lächelt. Auch er hat als Jugendlicher mit Begeisterung Karl May gelesen. Auch er war fasziniert von der Kultur und den Traditionen. Nur die Geschichten, die lässt er sich heute lieber direkt von den Indianern erzählen. Mal sind es moderne Märchen, mal politische Dramen, die ihm auf seinen Reisen begegnen. Zurück in Deutschland will er vor allem mit falschen Vorstellungen aufräumen.

Indianer spielt man nicht

Punkt eins: Die Kleidung. Im Alltag sind Indianer gekleidet wie jeder andere, sie gehen in Schulen, arbeiten und fahren Autos. Den oberkörperfreien Häuptling, dem die Squaws hinterherrennen, finde man nur in Filmen und Shows. "Und nebenbei bemerkt: Es gibt auch sehr viele weibliche Häuptlinge", sagt Gunter Lange. Eine davon hatte er einst auch zu dem Indianer Inuit-Filmfestival eingeladen, das er jährlich in Stuttgart organisiert. Berichtet er umgekehrt bei seinen Reisen zu indigenen Gruppen von so manchem Kostüm der Deutschen an Fasnacht, blickt er in entsetzte Gesichter. "Indianer spielt man nicht", sagt Lange. Jede Feder, jede Musterung, habe für die Stämme und Völker eine besondere, oft heilige Bedeutung. Die kaufe man nicht made in China auf dem Wühltisch im Supermarkt. Punkt zwei: Ja, es gibt auch für Europäer indianische Namen im Stil von "der mit dem Wolf tanzt".

Sie werden aber nicht einfach so vergeben, sondern in einem starken und sicheren Gefühl des Namengebers ausgesucht, sie haben viel mit Visionen oder Träumen zu tun. Es gebe vereinzelt aber auch solche, die indianische Namen an Touristen verkaufen. Lange selbst hat keinen indianischen Namen. Im Spaß habe ihn eine Bekannte einst den "Mann mit dem weißen Haar" genannt – "offiziell" ist dieser Name aber längst nicht. Passend findet er ihn trotzdem, sagt Lange und lacht. "Man muss über sich selbst lachen können", sagt er. "Das ist etwas, was wir von den Indianern lernen können. Humor."

Wenn der Wolf zurückkehrt

1991 macht Gunter Lange seine erste Reise in die USA, damals fährt er mit seiner Tochter und einer kleinen Reisegruppe in einem Kleinbus durch Dakota und Wyoming. Er lernt indigene Künstler, Geschichtenerzähler und einen Mann kennen, der ihn besonders beeindruckt. Es ist der spirituelle Führer eines Wolf Clans im Wind River Reservat im Bundesstaat Wyoming. "Ich weiß noch genau, wie er von den Wölfen erzählte und was sie seiner Familie bedeuten. Er sagte damals: Wenn der Wolf zurückkommt, wird sich die Welt verändern. Zum Guten – oder zum Schlechten." Es ist eine Begegnung, die Gunter Langes Reisepläne für immer prägte. Seitdem fliegt er mindestens ein- oder zweimal im Jahr nach Kanada oder in die USA.

In diesen fast 30 Jahren habe sich viel getan in den beiden Ländern, aber die Indigenen kämpfen bis heute. Die Region Nunavut beispielsweise ist das größte Territorium, das von den Inuit seit 1999 weitgehend autonom verwaltet wird. Eine Entscheidung der kanadischen Bundesregierung, die damals als bedeutender kulturpolitischer Schritt gewertet wurde. In Nunavut sind wichtige politische Führungspositionen mit Inuit besetzt, es gibt finanzielle Unterstützung der Zentralregierung und die Pflege der Inuit-Kultur und -Tradition wird besonders gefördert. In den USA sieht es anders aus: Hier leben die Indianer oft am Rand der Gesellschaft. Die Reservate reichen von ärmlichen Siedlungen mit Mini-Museum bis zu Casinostädten à la Klein-Las-Vegas mit Pow-wow-Show. Gerade in den Bundesstaaten Kalifornien und Arizona, die neben Oklahoma die größte indianische Bevölkerung aufweisen, leben die Indianer häufig in abgelegenen Reservaten mit äußerst dürftiger Infrastruktur. Die trostlosen Gebiete sind für ihre hohe Zahl von Alkohol- und Drogensüchtigen bekannt. Die übrige Bevölkerung hat kaum Kontakte zu ihnen, kennen sie vielleicht noch von einem kurzen Stopp am Straßenrand, um Silberschmuck oder indianisches Kunsthandwerk zu kaufen. Wer echte indianische Kultur erleben will, wird es schwer haben. Nicht nur, weil es keine einheitliche Kultur gibt. Sondern vor allem, weil die Gruppen skeptisch sind, das weiß auch Lange aus eigener Erfahrung zu gut. Wie der Dakota-Indianer Michael Smith, Leiter des American Indian Film Institute in San Francisco, bei dem Gunter Lange einst an die Tür klopfte und nach Arbeit fragte. Dass sich ein Weißer ernsthaft für die indigene Kultur interessiert, ist nicht gerade alltäglich, aber Lange wurde letztlich angestellt. "Die ersten drei Arbeitstage redete niemand mit mir", erinnert er sich. "Dafür wurde ich genau beobachtet." Dann der erste Witz über ihn. Lange lacht mit, das Eis ist gebrochen.

Moderner Protest für alte Tradition

Ein Indianer mag keinen physischen Schmerz kennen, aber den seelischen. Von Alaska bis Feuerland kämpfen Ureinwohner gegen Großkonzerne und die große Politik, in diesen Zeiten vor allem gegen die Politik Donald Trumps. Zuletzt protestierten die Mitglieder der Sioux-Stämme gemeinsam mit Unterstützern aus aller Welt gegen die umstrittene Dakota Access Öl-Pipeline. Die Indianer befürchteten unter anderem, dass ihr Trinkwasser durch ein mögliches Leck der Pipeline verschmutzt werden könnte. Zudem verläuft die Pipeline über heilige Stätten. Auch Raye Zaragoza war damals vor Ort. Die Musikerin, die selbst zum Stamm der Pima/Akimel O’odham gehört, komponierte eigens einen Protestsong. Ihre Botschaft: „Steht zusammen, solidarisiert euch, für den Respekt von Rechten der indigenen Völker.“

Die Lager sind geräumt, doch der Widerstand gegen die Pipelines ist ungebrochen. Auch der von Raye Zaragoza. Seit einigen Wochen tourt sie durch Europa, mit viel Unterstützung von Gunter Lange, der immer wieder Kontakte vermittelt und so Künstler aus aller Welt zusammen bringt. Raye Zaragoza lud er dieses Jahr nach Konstanz zum Open See-Festival ein, auf dem sie zeigte, wie wunderbar die indigene Kultur klingt. Ein Auftritt jenseits aller Klischees. Mit einer modernen, jungen Frau, die nach dem Auftritt erstmal ein Selfie am See machte.

Ein Indianer-Filmfestival in Stuttgart – und wie Konstanzer Schüler mitmachen können

Seit einigen Jahren organisiert Gunter Lange das Indianer Inuit Nordamerika Filmfestival in Stuttgart – mit einem Schirmherren aus seiner Vergangenheit: Das Festival steht unter der Schirmherrschaft des Dreamspeakers International Aboriginal Film Festival Edmonton, der Unicef Stuttgart und des American Indian Film Institute San Francisco, bei dem Lange einst arbeitete. Zu den Kooperationspartnern gehören auch die Universität Konstanz und die Zeppelin University Friedrichshafen. Dadurch sollen Studenten auch als Multiplikatoren für das Festival gewonnen werden. Es ist europaweit das einzige seiner Art und auf ein reges Medienecho gestoßen. Ein Unicef-Repräsentant begleitet die Filmprogramme für Schulklassen, im Rahmen von Projekten entwickeln Gymnasialschüler und Studierende deutsche Untertitel für ausgewählte Filme und fungieren als Jury für den besten Kinder- beziehungsweise den besten Dokumentarfilm. Auch eine Lehrerfortbildung, in der Lehrerinnen und Lehrer mit indigenen Gästen diskutieren und aktuelle Themen erörtern, ist Teil des Fstivals. Mitmachen: Konstanzer Schüler und Lehrer sind eingeladen, das Festival aktiv mitzugestalten und als Jury zu fungieren, die aus 15 nominierten Musikvideos den Preistäger auslobt. Lehrer und Schüler werden dann am Sonntag, 21. Januar 2018 nach Stuttgart eingeladen, wo die Klassensprecher um 18 Uhr den Preis, eine handgefertigte Skulptur, an den entsprechenden indianischen Künstler überreichen dürfen und eine Begründung verlesen sollten, warum sie das ausgewählte Musikvideo ausgezeichnet haben. Konstanzer Lehrer, die sich vorstellen könnten, mit ihrer Klasse mitzumachen, können sich für weitere Informationen bei Gunter Lange melden, am besten per Email gunterlange@nordamerika-filmfestival.com, ab Ende Juli auch wieder unter Telefon (07531) 57794. Denn bis 24. Juli ist Lange noch in Montreal, Victoria und Vancouver Island in Kanada unterwegs, um sich mit indigenen Regisseuren, Schauspielern, Drehbuchautoren und Künstlern zu treffen.

Weitere Infos zum Festival im Internet: www.nordamerika-filmfestival.com