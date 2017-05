Konstanz In Konstanz wird der Bus zur Bühne: Studierende singen und lesen im "Roten Arnold"

Nächste Haltestelle Musiktheater: Zum 90. Geburtstag des liebevoll "Roter Arnold" genannten Stadtbusses zeigen Studierende eine Woche lang während der Fahrt Lieder und Texte zum Abfahren und Ankommen.

Links, rechts, runter, in den Keller, dann geradeaus. Der Probenraum des Hochschultheaters in der Rheingutstraße ist zwar gut versteckt, aber nach der ersten Treppe unüberhörbar. Mal leiser, mal lauter, mal mit Musik, mal nur mit Texten. An diesem Abend ist dort von schicksalshaften Begegnungen zu hören, von abenteuerlichen Fahrten und von Fritz Arnold. 90 Jahre sind vergangen, seit der damalige Baubürgermeister den Startschuss für den ersten Stadtbus in Konstanz gegeben hat. Ein besonderes Geburtstagsgeschenk will ihm und seinen Fahrgästen das Theater der Hochschule Konstanz nun machen: Studentinnen und Studenten werden ihm eine Stimme verleihen.

Und so tauschen sie bald ihren Probenraum gegen eine ungewöhnliche Bühne. Vom Montag, 29. Mai, an bis zum Samstag, 3. Juni, werden sie täglich von 20 Uhr bis 23.25 Uhr auf unterschiedlichen Bus-Linien mitfahren und Gedichte vortragen, Lieder singen und Anekdoten erzählen. Das Besondere: Die Ideen für die Beiträge haben die Konstanzerinnen und Konstanzer geliefert. Nach einem Aufruf hat Felix Strasser, künstlerischer Leiter des Theaters der Hochschule, über 40 Einsendungen erhalten – von treuen Busfahrgästen, aber auch von Auto- und Radfahrern, die ihre Erlebnisse schildern: Wie sie an einem Wintertag alle im hinteren Teil des Busses standen, damit der auf der glatten Straße anfahren kann. Wie es einem Rollstuhlfahrer ergeht. Oder einem, der ein Problem mit engen Räumen hat.

Vom Elfchen bis zum Drama

„Es ist tatsächlich ein Bürgerprojekt geworden“, sagt Strasser im Probenraum zwischen Requisitenschrank und Schlagzeug. „Und wir sind gespannt, was die Leute, die uns etwas geschickt haben, zum Gesamtprojekt sagen“, ergänzt Studentin und Texterin Kaddy Jödicke. Vom einfachen Elfchen bis zum langen Drama sei alles dabei gewesen, vom handgeschriebenen Brief bis zur Mail. Die Beiträge werden dann nicht nur während der Inszenierungen im Bus zu hören sein, sondern auch in zwei Bänden zum Nachlesen veröffentlicht, die an die Fahrgäste verteilt werden.

„Der Stadtbus gehört zum Alltag der Menschen in der Stadt. Daher freuen wir uns, dass er zum 90-Jährigen bei diesen Aufführungen als Spielort dient. Wir sind vor allem sehr gespannt, was die Konstanzer über den Roten Arnold denken“, sagt Mark Schuster, der stellvertretende Leiter des Busbetriebs. Den Fahrgästen verspricht das Theater der Hochschule ein besonderes Erlebnis: Sie können die Inszenierung der Studierenden vor einem sich permanent wechselnden Bühnenbild auf sich wirken lassen: „Die Fenster haben die Funktion eines Monitors: Während die Fahrgäste beispielsweise von Erinnerungen an den Schulweg hören, fahren sie vielleicht gerade an der Gebhard-Schule oder dem Humboldt-Gymnasium vorbei“, erläutert Felix Strasser.

Busticket ist Eintrittskarte

„Es ist sozusagen eine natürliche Fortsetzung, dass wir keine feste Bühne haben. Wir könnten an fast jedem Ort spielen – und jetzt spielen wir einfach überall in der Stadt“, sagt Gitarrist Benedikt Sienz. Auch die Studierenden selbst haben während der Proben einen anderen Bezug zu dem Verkehrsmittel bekommen, das pro Jahr über zwölf Millionen Fahrgäste durch die Stadt und täglich 33 000 Menschen über die alte Rheinbrücke bringt. „Wir selbst haben durch das Projekt die Stadt neu erlebt. Die Konstanzer sind richtig verknallt in ihren Roten Arnold. Das finde ich schön“, sagt Studentin und Sängerin Sophia Hummler.

Vom Friedhof ins Paradies, vom Strandbad zum Arbeitsamt. Der Stadtbus schafft jeden Tag Verbindungen – das möchten auch die Studierenden mit ihrem Projekt, so Strasser: „Wir möchten mit unserer Aktion ebenfalls Verbindungen schaffen, zwischen den Fahrgästen, zwischen Text und Mensch, zwischen Fiktion und Realität.“

Das Busticket ist gleichzeitig die Eintrittskarte. Fahrgäste können zu- und aussteigen, wo und wann sie möchten und auch eine Extrarunde fahren. Aus organisatorischen Gründen können die Studierenden nur im Bus-Anhänger spielen. 65 Fahrgäste finden hier Platz.



Fahrzeiten

Abfahrt und Vorhang auf: Täglich von 29. Mai bis 3. Juni fährt der klingende Rote Arnold durch Konstanz: